Dopo essersi chiusa la storyline in Messico relativa alla morte di Tommaso, nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio ai personaggi di Filippo e Serena. I due si troveranno a dover gestire l'ingente eredità del defunto padre di quest'ultima, l'attore Gigi Del Colle.

Pubblicità

Pubblicità

Inizialmente la coppia sarà d'accordo nell'investire il denaro in un bed and breakfast, ma un suggerimento dato da Roberto Ferri metterà in crisi i due, stravolgendo i loro progetti iniziali. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 maggio.

L'idea del Bed and Breakfast

Dopo avere incassato la prima ingente parte dell'eredità, Serena (Miriam Candurro) sarà al settimo cielo e inizierà a pianificare diversi progetti su come investire tale somma di denaro.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) Filippo (Michelangelo Tommaso) Ph, Giuseppe D'Anna

La Cirillo penserà che investire nel turismo potrebbe essere una buona idea, tuttavia, nonostante l'entusiasmo iniziale, lei stessa sarà assalita da dubbi e incertezze. Napoli è già satura di strutture alberghiere e simili, quindi un investimento del genere potrebbe non dare i frutti sperati, la donna chiederà suggerimenti al marito più ferrato nel campo dell'economia, ma purtroppo la situazione da questo momento in poi precipiterà, portando i due allo scontro.

Pubblicità

La proposta di Ferri

Trattandosi di un investimento importante, Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di chiedere un consiglio a una vecchia volpe degli affari quale è il padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). L'idea sarebbe quella di investire il denaro in un settore remunerativo ma rischioso quale il turismo. Ferri, concorderà in parte col progetto, ma lo stravolgerà totalmente trasformandolo in qualcosa di totalmente diverso dall'idea iniziale, vale a dire un'attività di noleggio di barche di lusso.

In una tale attività commerciale, Filippo avrebbe già delle solide competenze, inoltre Marina offrirebbe volentieri il suo appoggio senza chiedere alcun tipo di garanzia, mentre Ferri darebbe supporto e consulenze. Filippo sarà entusiasta dalla solidità del progetto, ma Serena sarà di tutt'altro avviso.

Crisi di coppia

Serena non sarà affatto felice di tale idea, non solo perché infrangerebbe il suo sogno di aprire un Bed and Breakfast, ma perché andrebbe in contrasto con tutto quello che Filippo aveva detto in passato.

Pubblicità

La Cirillo ricorderà al marito che precedentemente aveva rinunciato ad un ottimo lavoro ai Cantieri, per non dover più avere a che fare con Ferri e Marina. Immettersi ora in tale progetto significherebbe tornare a lavorare a stretto contatto con i due. Tale discussione sull'uso dei soldi porterà i due ad una crisi.