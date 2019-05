Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. La settimana che andrà dal 27 al 31 maggio, sarà una settimana piuttosto difficile per alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. Franco dopo aver appreso della cotta di Ciro per sua moglie Angela, si mostrerà deluso e amareggiato e tra lui e la suo consorte il clima si farà sempre più glaciale.

Anche Patrizio sarà protagonista della settimana in quanto verrà scoperta una sua pericolosa dipendenza e ad accorrere in suo aiuto ci sarà il suo miglior amico, Vittorio. Sul versante affaristico ci saranno Marina e Alberto sempre più agguerriti l’uno contro l’altro e ad andarci di mezzo sarà anche la governante Clara e le nuove idee imprenditoriali di Ferri.

Alberto farà di tutto per far ingelosire Clara, la sua governante

Patrizio continuerà a stupire tutti con il suo nuovo modo di fare che metterà in allarme i suoi parenti.

Alberto invece continuerà a presentarsi a casa accompagnato da diverse donne e con il suo atteggiamento spavaldo finirà per accentuare la gelosia di Clara. In Terrazza tra Franco e Angela continuerà a persistere un rapporto freddo e distaccato che porterà i due ad allontanarsi, inevitabilmente, sempre di più. La situazione peggiorerà soprattutto quando Boschi dovrà allontanarsi da casa per un breve viaggio non programmato.

L’amara scoperta di Vittorio e la testardaggine del giovane Giordano

Vittorio Del Bue scoprirà in maniera del tutto casuale che il suo migliore amico fa un uso sconsiderato delle anfetamine e che ne è diventato addirittura dipendente.

Riuscirà ad aiutarlo? Marina dopo essersi accorta della delusione di Clara, coinvolgerà la ragazza in un astuto piano ai danni di Alberto, ma cosa avrà in mente? Il viaggio della piccola Bianca sarà sempre più vicino ma tra Franco e Angela il clima continuerà ad essere freddo.

Dopo un lungo confronto con la sua ex ragazza, Patrizio si convincerà grazie a Vittorio di dover cominciare pian piano a disintossicarsi dall’uso massiccio di droghe. Ma la sua improvvisa astinenza, lo porterà a compiere nuovamente gesti errati.

Il giovane Giordano poi troverà la forza per confidarsi con l’amico al quale ammetterà di aver cominciato ad abusare di quelle sostanze a causa dell’andamento della sua storia con Rossella. Alex invece a causa di un improvviso contrattempo rischierà di perdere il suo lavoro al vulcano. Salvatore impaurito dal fatto di dover affrontare ancora una volta suo padre in merito alla questione Battesimo, deciderà di affidare il difficile compito a sua sorella Bice.

Patrizio,nel difficile momento dell’astinenza forzata, si ritroverà ad avere un duro ed acceso confronto con la giovane Graziani. Raffaele e Ornella invece scopriranno la difficile e complicata situazione che affligge il loro figlio. Filippo e suo padre decideranno di esporre a Marina il loro progetto imprenditoriale per investire parte dell’eredità di Serena, ma l’arrivo a sorpresa di Alberto mischierà le carte. Catello scoprirà di non essere il prescelto padrino e per questo motivo deciderà di affrontare suo figlio Sasà a muso duro.

Raffaele e Ornella, consapevoli della difficile situazione in cui è finito Patrizio, faranno di tutto per aiutarlo ad uscire da questo difficile tunnel, mentre il giovane tenterà ancora una volta di rimediare ai suoi errori con Rossella anche se una nuova minaccia incomberà su di loro. Tra Filippo e Serena non mancheranno le continue tensioni a causa dell’arrivo dell’eredità. Marina giordano tenterà in ogni modo di fermare Alberto deciso a soffiare il nuovo progetto imprenditoriale a Roberto Ferri. Riuscirà la donna a fermarlo?