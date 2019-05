Continuano le vicende dei protagonisti dell'amatissima soap Un posto al sole. Durante la settimana che andrà dal 20 al 24 maggio saranno moltissimi i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno. Il primo tra tutti sarà l’arresto di Gaetano Prisco grazie all'abilità del commissario Landolfi. Anche Franco Boschi sarà al centro delle scene in quanto scoprirà con sommo dispiacere i sentimenti che legano il suo fidato Ciro a sua moglie Angela e per questo motivo deciderà di affrontarli entrambi.

Anticipazioni dal 20 al 24 maggio

Anche gli altri protagonisti saranno centrali: in casa Cerruti si continuerà a discutere per la difficile scelta del padrino di Lorenzo, mentre sul fronte affaristico Marina e Alberto continueranno a farsi la guerra.

Costantin verrà arrestato e Giovanna faticherà per arrivare a incastrare Prisco

Dopo aver arrestato Costantin e dopo aver ottenuto la sua confessione in merito a quanto accaduto, Giovanna finalmente potrà arrestare il mandante dell’aggressione: Gaetano Prisco.

La sua cattura però sarà tutt'altro che semplice in quanto l’uomo, col suo fare arrogante, opporrà resistenza. Serena e Filippo, in procinto di vendere la villa del padre della donna, saranno costretti a riflettere a cosa destinare i soldi che verranno ricavati dal compromesso di vendita. Per questo motivo Roberto deciderà di fare loro una proposta. Mentre Guido continuerà a sperare di essere scelto come padrino del piccolo Lorenzo, Salvatore finirà per raccontare a Mariella le modalità con cui si è svolto il suo ultimo appuntamento e attribuirà il suo fallimento all'imminente battesimo del piccolo.

Franco si accorgerà di uno strano disagio tra sua moglie e il pugile

Dopo l’arresto di Gaetano Prisco, Franco non si lascerà sfuggire che tra sua moglie e Ciro c’è qualcosa di sospetto. Affronterà i due per vederci chiaro? Serena intanto si mostrerà parecchio infastidita dalla decisione di Filippo di voler appoggiare le idee imprenditoriali di Roberto Ferri. Bice, stanca della continua tensione tra Mariella e Sasà, deciderà di risolvere la questione a modo suo.

Quale sarà il prescelto padrino tra Guido e Catello?

Franco deciderà di affrontare il pugile, Arianna e Andrea continueranno a scontrarsi

Arianna deciderà di presentarsi al Vulcano con la sua arma e per questo motivo accenderà lo scontro con suo marito, contrariato dalle sue scelte. Franco, dopo aver appreso chiaramente dei sentimenti che Ciro nutre per sua moglie, deciderà di affrontarlo duramente per mettere fine a questa ambigua situazione. Marina si mostrerà sempre più insofferente nei confronti di Alberto che invece si mostrerà deciso a voler chiarire con la sua nuova fiamma Clara la vera natura del loro rapporto.

Marina sarà determinata a far fuori Palladini

Marina farà di tutto pur di togliersi dai piedi Alberto, che però continuerà a proseguire con successo per la sua strada. I coniugi Giordano riceveranno una piacevole sorpresa, mentre i coniugi Pergolesi continueranno a farsi la guerra. Patrizio, al Vulcano, comincerà a godersi i suoi successi in maniera piuttosto iperattiva e poi, a sorpresa, deciderà di andare a far visita a suo fratello. Ma cosa nasconde il giovane Giordano? Marina, dopo un duro rifiuto da parte di Roberto, sceglierà di proseguire da sola la sua lotta contro Alberto e per questo motivo ricomincerà a spiare il suo computer. Renato invece scoprirà le menzogne che Nadia ha raccontato ai suoi genitori intenzionati a venire a Napoli e la prenderà tutt’altro che bene.