Nuovissimi colpi di scena nella soap opera de ''Il Segreto''. Le trame spagnole rivelano infatti che Maria Castagneda ritornata a Puente Viejo assieme a Gonzalo nelle prossime settimane lotterà tra la vita e la morte. Vediamo nei dettagli cosa è andato in onda in Spagna.

Il Segreto spoiler: Maria in pericolo di vita

Le trame spagnole de ''Il Segreto'' rivelano un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi della soap. nelle puntate spagnole andate in onda tra il 13 e il 14 maggio Fernando Mesia è convolato a nozze con la sua nuova amante Maria Elena. Al banchetto oltre a partecipare numerosi abitanti del paese si sono presentati anche Francisca Montenegro in compagnia di Raimundo e Maria con Mathias. Purtroppo, arrivati al taglio della torta una forte esplosione causata da una bomba metterà in pericolo tutti i presenti, tanto che dopo la morte della sposa anche la figlia di Emilia e Alfonso subirà delle gravi conseguenze.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria Castagneda resta paralizzata

Anticipazioni spagnole: Maria rimarrà paralizzata

Le anticipazioni pubblicate da ''Supertele'' rivelano che entrambi i fratelli Castagneda riporteranno gravi conseguenze a seguito dell'esplosione. Mathias riporterà dei seri problemi agli occhi fino a rischiare di perdere la vista, mentre Maria invece, se all'inizio si penserà solo ad un semplice svenimento, il medico si accorgerà che la situazione sarà molto più complicata. Tuttavia, per colpa della bomba, la figlia di Alfonso ed Emilia rimarrà paralizzata e difficilmente potrà tornare a camminare: un momento davvero difficile per la giovane che ancora una volta dovrà affrontare un dolore molto forte.

Il Segreto trame spagnole: Carmelo uccide Lamberto e suo figlio

Le trame spagnole della soap ''Il Segreto'' nei prossimi mesi si concentreranno anche su Carmelo. Il leal, infatti si macchierà di un grave omicidio, ammazzando l'uomo che in passato ha abusato di Julieta. Stiamo parlando di Lamberto Molero che giungerà di nuovo a Puente Viejo per vendicarsi della giovane sposina. La Uriate dopo essere andata nel bosco a raccogliere delle more per la sua cara amica Adela, verrà aggredita da due balordi che prima abuseranno di lei e poi la lasceranno in una capanna in condizioni gravissime.

Seul, suo marito, preoccupato dal ritardo della moglie, penserà che dietro la sua misteriosa scomparsa ci sia suo fratello Prudencio, ma quest'ultimo confermerà la sua estraneità ai fatti aiutandolo nelle ricerche. Le anticipazioni rivelano che sarà proprio Carmelo e Don Berengario a ritrovare la fanciulla assieme ai propri aguzzini. Così facendo i due ammazzeranno i malviventi occultando i corpi senza vita dei Molero.