Alla fine, la verità è stata svelata e lo scenario che si è palesato agli occhi di tutti è stato il peggiore possibile. Tommaso potrebbe essere morto, almeno da quanto si è riusciti a capire nella puntata di questa sera. I fan si erano ormai rassegnati all'idea che non avrebbero più rivisto Michele Cesari, ma speravano che ci fosse stato un recasting del suo personaggio. Il fatto che il prigioniero fosse molto somigliante a Michele Cesari aveva fatto sperare che l'attore Erik Tonelli potesse interpretare una nuova versione di Tommaso che aveva momentaneamente cambiato nome in Messico per i suoi intrallazzi, ma la verità è un'altra. Leonardo Arena (Erik Tonelli) era un amico di Tommaso e si è sostituito a lui per avere una possibilità di salvarsi.

Tommaso Sartori (Michele Cesari)

Tommaso potrebbe aver perso la vita

Michele Cesari non parteciperà ad Un posto al sole, questo è certo, quindi se pensassimo ad un rientro di Tommaso, dovremmo credere che venga rimesso in gioco un terzo attore, o forse ne sentiremo parlare off screen oppure un'altra ipotesi ancor più fantasiosa sarebbe quella che vede Leonardo Arena essere il vero Tommy che si è fatto una plastica ufficiale e ha cambiato nome per fregare tutti. Che dire: tutte le ipotesi sono tanto affascinanti quanto fantasiose e improbabili quindi a meno che non ci sia qualche colpo di scena veramente clamoroso, non rivedremo più il personaggio di Tommaso Sartori, anche se magari potrebbe essere scappato ingannando anche Leonardo. C'è da dire che, in qualsiasi serie tv, finché non si vede un cadavere o almeno un funerale nessuna morte è certa, e talvolta nemmeno in quei casi.

Ferri si riavvicina al figlio

Le anticipazioni delle prossime puntate che descrivevano Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) schiacciato dai sensi di colpa e pronto a riavvicinarsi a Tommaso avevano fatto sperare i fan in un lieto fine con Roberto redento che avrebbe accettato finalmente quel figlio che non aveva mai voluto realmente, anche se in fondo gli ha voluto bene, in un modo alquanto contorto. Invece sembra proprio che lui voglia avvicinarsi al figlio ormai deceduto, evidentemente questa morte segnerà profondamente Roberto, ma non si sa ancora che influenze avrà sul suo personaggio.

Dalle anticipazioni ci viene confermato che Ferri scoprirà lati di Tommaso che mai avrebbe immaginato di conoscere, è ipotizzabile pensare quindi che l'uomo resti in Messico assieme a Leonardo per elaborare il lutto e cercare di capire cosa sia accaduto negli ultimi istanti della sua vita. Filippo deciderà invece di rientrare subito a Napoli per gettarsi alle spalle questa brutta storia e dare la terribile notizia a Serena (Miriam Candurro).