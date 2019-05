Sin dai primi giorni all'interno della casa, è scattata la scintilla tra Kikò Nalli, ex marito della conosciutissima ed esuberante Tina Cipollari con cui ha tre figli e la professoressa Ambra. La donna, ha dovuto abbandonare la casa presto in quanto eliminata dal televoto. Uscita dalla casa, non ha negato il fatto che Kikò le mancava davvero tanto e lo stesso ha detto l'ex marito della Cipollari che pochi giorni fa, prima della diretta le ha scritto una lunghissima lettera piena di parole bellissime ed intense.

Le frasi hanno fatto breccia nel cuore di Ambra che ha addirittura deciso di troncare su due piedi la sua conoscenza - o forse già storia - con un altro uomo. Lunedì sera, la professoressa ha avuto la possibilità di entrare nella casa per salutare Kikò. Quello che però doveva essere un semplice saluto, si è trasformato in una vera e propria dichiarazione d'amore. L'incontro si è chiuso in bellezza con un bel bacio appassionato tra i due. Anche se come ricorderà chi ha seguito la puntata, Kikò era frizzato e quindi impossibilitato a muoversi.

Tina Cipollari, che segue il gf, nelle ultime due puntate ha scritto qualcosa nelle stories di Instagram riferito a suo marito. Si tratta di post ironici e divertenti che Barbara D'Urso ha letto in diretta. Nell'ultimo l'opinionista di Uomini e donne ha scritto, riferendosi ovviamente al marito: "Che sia la volta buona." In un altro invece aveva postato una frase in cui diceva che l'ex marito è proprio sfortunato in amore. Nei giorni scorsi però anche uno dei tre figli di Kikò, il più grande dei tre, ha scritto qualcosa sui social. Ecco nello specifico cosa ha postato.

Francesco Nalli su Instagram: Ambra si fa pubblicità

Dopo aver visto il bacio tra sua padre e la professoressa Ambra, il figlio, ha deciso di dire la sua scrivendo un post su Instagram. Tutto questo, proprio mentre il padre nella casa diceva queste parole: "saprò farla accettare ai miei figli perché è la donna più bella del mondo." Il primogenito di Tina, ha invece molto criticato la donna. Il ragazzo ha accusato Ambra di aver baciato il padre soltanto per ottenere un vantaggio in termini mediatici.

Nelle stories, Francesco, ha scritto queste frasi: "di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perchè era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità. Anche Tina, ha pubblicato di nuovo una storia sul famoso social che sembra essere riferita a questa vicenda. Nel post si legge: "disse la volpe al tasso: tu sei furba ma io ti passo." Sarà davvero così? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi per capirne di più.