È finita ancora prima di iniziare la storia d'amore tra Angela Nasti ed Alessio Campoli: ad ufficializzare questa rottura, sono stati anche i diretti interessanti nelle ultime ore. Dopo che la redattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, ha anticipato su Instagram che si erano lasciati, i due ex protagonisti della trasmissione hanno deciso di esporsi sui rispettivi account per confermare il tutto, ognuno con la propria verità sulla faccenda.

Lo sfogo di Alessio

In alcune Stories pubblicate stamattina, Alessio Campoli aveva anticipato che a breve avrebbe detto la sua verità sulla fine della storia con Angela Nasti in un post scritto.

Attorno alle ore 14 di oggi, infatti, sul profilo Instagram del romano è apparso il seguente messaggio: "Preciso che io non ho mai perso la mia spontaneità soltanto che, di riflesso allo stato d'animo dell'altra persona, ci siamo spenti l'uno con l'altro".

Questa prima puntualizzazione, molto probabilmente, è una risposta indiretta a quello che hanno detto poco tempo fa le sorelle Nasti sui social network: entrambe le ragazze, infatti, hanno fatto sapere che l'ex corteggiatore nella vita reale non assumeva gli stessi comportamenti spontanei che aveva a Uomini e Donne.

"Oggi spezzo una lancia a favore di Angela, che non ha voluto far soffrire nessuno. Mi ha parlato chiaramente quando ci siamo ritrovato di fronte al problema", ha aggiunto il giovane nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

In riferimento al suo percorso in Tv, poi, Alessio ha dichiarato: "Sono stato vero e genuino. Il mio cuore mi ha portato a vivere questi 4 mesi in un modo che rifarei mille volte e con la stessa persona. Ho la coscienza pulita e non butterò fango addosso a nessuno, non vi aspettate queste cose da me".

Alessio difende Angela su IG

L'attenzione del bel Campoli, poi, si è spostata sulla ragazza che l'ha scelto lo scorso 29 maggio e con la quale ha vissuto una brevissima frequentazione: "Nonostante tutto, ad Angela voglio tanto bene perché è una persona importante e lo sarà sempre".

Alessio, dunque, ha difeso l'ex fidanzata dalle tante cose poco carine che si stanno dicendo sul suo conto in questi giorni: se questa giovane relazione è finita ancor prima di cominciare, infatti, non è solo colpa della napoletana.

"È stata una scelta condivisa. Non capisco perché dovete fare un dramma di una cosa che entrambi stiamo vivendo con serenità", ha scritto ieri la Nasti su Instagram al termine di un lungo sfogo con il quale ha confermato l'addio al romano.

Anche la sorella della tronista, Chiara, oggi si è esposta sui social per rispondere a tutte quelle persone che stanno criticando aspramente Angela: secondo l'influencer, può capitare che due ragazzi che si frequentano dopo poco non si piacciano, non per questo bisogna puntare il dito contro uno di loro dicendo cattiverie gratuite sul suo conto.