Dal 9 giugno su Canale 5 sta andando in onda una nuova fiction dal titolo Lontano da Te, che annovera nel suo cast come protagonista principale Megan Montaner. Il 23 giugno 2019 il pubblico appassionato potrà seguire la terza puntata di cui vi anticipiamo i momenti clou: Massimo e Candela vivono gli stessi problemi con le madri, le due donne hanno intrecciato relazioni che i due non condividono e faranno di tutto per impedire questi amori.

Anticipazioni terza puntata di 'Lontano da te'

Mentre per questa sera è prevista la seconda puntata di Lontano da te, è possibile già sapere qualche anticipazione su quanto accadrà nella puntata del 23 giugno.

La serie diretta dal regista Ivan Silvestrini oltre ad avere nel cast la famosa Pepa de Il segreto, ha un ricco cast di volti nuovi tra cui Alessandro Tiberi, Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepòn Nieto.

Per chi ha già seguito la prima puntata è ormai noto che Megan veste i panni di una ballerina di Siviglia, che si chiama Candela, che s'innamora di un imprenditore romano, Massimo, interpretato da Alessandro Tiberi. I due hanno caratteri agli antipodi, e s'incontrano per la prima volta all’aereoporto di Praga, ma sin da subito tra i due sembra nascere qualcosa.

Massimo e Candela, dopo essersi conosciuti, vivono distanti l'uno dall'altro, ed hanno due problemi molti simili per cui si danno reciproco aiuto. Le loro madri stanno vivendo due relazioni che loro intendono ostacolare, perché le ritengono sbagliate. La madre di Massimo torna da un viaggio con a fianco un fidanzato. La nuova relazione lascia di stucco l'imprenditore, perché si tratta di un ragazzo molto più giovane. La madre di Candela si è innamorata a sua volta di un uomo dal passato dubbio, che la giovane scopre essere in realtà un truffatore.

Repliche, ascolti flop prima puntata

La fiction è partita con ascolti modestissimi, infatti, ha registrato il 12,9% di share, solo 2.496.000 di telespettatori, probabilmente molti fedelissimi de "Il segreto". Chi si fosse perso il primo appuntamento potrà seguirlo in replica su Mediaset play, come di consueto, anche se è necessario essere registrarti per farlo. È consigliabile procedere alla registrazione gratuita, che dà modo di seguire i propri programmi preferiti in replica o in diretta streaming.

Registrarsi è semplice, basta cliccare sull'apposito tasto, compilare il form e procedere all'inserimento dei propri dati personali (inclusa la mail). Per concludere positivamente la registrazione si dovrà cliccare sul link trasmesso, nella propria mail, dal portale Mediaset Play, e si otterrranno - così facendo - le credenziali per entrare nel sito e vedere le repliche o i video che riguardano i propri programmi preferiti.