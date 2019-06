Tre protagonisti della diciassettesima edizione di Amici sono, in queste ore, al centro del Gossip per le novità sentimentali che li riguardano: Irama, ad esempio, ha presenziato ad una sfilata e poi ad un concerto con la nuova fidanzata, la modella Victoria Stella. Emma e Biondo, invece, hanno usato Instagram per annunciare che il loro amore è finito: nonostante non stiano più insieme, i due cantanti hanno fatto sapere che si vogliono bene e che lavoreranno ancora uno accanto all'altro.

Irama mondano con Victoria, la sua nuova fiamma

Dopo mesi in cui si è parlato spesso di un nuovo amore per Irama, ieri finalmente ne abbiamo avuto la certezza: il vincitore di Amici 17, infatti, si è presentato a ben due eventi con la fidanzata Victoria Stella Doritou. Il cantante, dunque, ha posato con la compagna davanti ai fotografi prima alla sfilata di un brand d'abbigliamento e poi è stato avvistato dai fan allo Stadio Olimpico, dove è accorso per assistere al concerto di Ed Sheeran.

I due ragazzi hanno deciso di ufficializzare la loro storia d'amore anche sui social network: in questi giorni, infatti, la modella ha fatto varie dediche a Filippo, come quella in cui l'ha definito il "mio principe oscuro".

Stando a quello che sostengono i siti di gossip, il flirt tra Irama e la bella indossatrici di origini cipriote sarebbe iniziato un bel po' di tempo fa: pare, infatti, che la giovane sia una delle cause per le quali è finita la relazione tra l'artista e Giulia De Lellis.

Emma e Biondo ora sono solo amici

Due altri concorrenti della diciassettesima edizione di Amici che oggi hanno catturato l'attenzione del gossip sono Emma Muscat e Biondo.

Durante una diretta che hanno fatto su Instagram, i due cantanti hanno comunicato ai fan di non stare più insieme: dopo quasi un anno e mezzo d'amore, dunque, i ragazzi si sono detti addio di comune accordo.

"Ci siamo lasciati da un paio di settimane ma siamo in ottimi rapporti. Ci vogliamo bene e sicuramente lavoreremo ancora insieme", ha fatto sapere il rapper nelle scorse ore.

Gli ex allievi del talent show, già qualche mese fa erano finiti al centro delle chiacchiere per una crisi profonda che aveva colpito il loro rapporto: dopo un breve periodo di lontananza, però, Emma e Biondo annunciarono di aver fatto pace, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori.

Il singolo "Avec moi" che ha impazzato nelle radio di recente, racconta proprio le difficoltà che la maltese e il fidanzato hanno dovuto affrontare prima di ritrovarsi più uniti ed innamorati che mai.

Oggi, a distanza di più di un anno dall'inizio di questa storia, i due cantanti hanno comunicato di essersi separati con il sorriso sulle labbra: nonostante tra loro non ci sia più amore, l'amicizia che li lega continuerà a lungo.