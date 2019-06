Mancano due mesi all'inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip 2, e circolano già le prime ipotesi su chi potrebbe ricoprire il ruolo di conduttore. Dopo l'abbandono di Simona Ventura, per il suo trasferimento alla Rai, potrebbero giungere al timone dello show Alessia Marcuzzi, Filippo Bisciglia e Ilary Blasi. Fino ad ora, però nessuna voce ufficiale su chi ricoprirà il posto vacante. Quello che sappiamo però, è che l'ipotesi della Blasi alla conduzione dello show delle coppie in versione vip sembra già essere sfumata in quanto sarà impegnata con Giochi senza Frontiere.

Bisciglia quotato come conduttore di Temptation Island Vip 2

Oltre all'ipotesi Ilary Blasi al timone di Temptation Island Vip 2, sembra essere sfumata anche quella di Alessia Marcuzzi.

Infatti, secondo quanto rivelato dai settimanali Gente e Vero, Maria De Filippi avrebbe deciso di prolungare il contratto a Filippo Bisciglia e di attribuire a lui la versione vip del programma di Canale 5. A quanto pare Bisciglia sembra una scelta che potrebbe accontentare i telespettatori del reality delle coppie, ormai affezionati da sei anni al suo volto. Insomma, Filippo rimane una garanzia per Temptation Island e per la rete Mediaset. Quindi, sarà proprio lui a spuntarla per la conduzione della fortunata trasmissione?

Anteprima Temptation Island, Bisciglia: 'Ci saranno colpi di scena'

Filippo Bisciglia con il suo Temptation Island convince sempre di più i telespettatori: infatti, la prima puntata ha dato risultati più che soddisfacenti, facendo 3.546.000 ascolti e il 22 % di share. Un reality che appassiona, e un presentatore che appassiona altrettanto: dopo i risultati in fatto di audience e il benestare di Simona Ventura, Bisciglia ha rilasciato qualche intervista al magazine di Uomini e Donne.

Ha svelato qualche anticipazione sulla seconda puntata di Temptation Island 2019: "Ci saranno dei colpi di scena, ma non voglio rivelarvi troppo". Poi, il conduttore ha aggiunto: "In sei anni di conduzione non mi era mai successo di dover giustificare il contenuto di un filmato che stavo per far vedere a una delle fidanzate. Una situazione piuttosto difficile e delicata". Le coppie messe a dura prova sono soltanto sei, mentre i tentatori e le tentatrici sono molti di più e sono particolarmente agguerriti, specialmente nella parte maschile.

"Mai come mai quest'anno sono presenti moltissimi single, soprattutto tra i ragazzi, da tenere d'occhio. Un elogio va anche a chi ha fatto i casting. Durante il percorso, vedrete degli uomini tanto belli quanto bravi ed in gamba, sanno come comportarsi con una donna e parlare bene".