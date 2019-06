La soap opera di origini spagnole “Una Vita” è sempre ricca di sorprese. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente La 1 TVE la settimana prossima, svelano che Lolita Casado, smaschererà Genoveva pubblicamente, facendo sapere a tutti i residenti di Acacias 38 la la verità sulla complicità della donna con la truffa del marito Alfredo Bryce. Liberto Seler, dopo aver abbandonato il tetto coniugale su ordine della moglie Rosina Rubio per averla tradita, cadrà in preda alla disperazione totale.

I coniugi Seler vicini al divorzio, Cinta innamorata di Emilio

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019, Ramon rivelerà il piano che ha in mente per uscire dal buco in cui si trova. Il vedovo di Trini deciderà di fare un investimento in una compagnia di assicurazioni. Intanto Felipe incontrerà Genoveva al cimitero, che darà dimostrazione di essere fuori di testa. Successivamente Liberto deciderà di lasciare la casa di Rosina, e sembrerà che ci siano tutte le probabilità per l’imminente divorzio tra i due coniugi.

Cinta dopo aver letto in un quaderno i sentimenti che prova Emilio nei suoi confronti, farà dei salti di gioia e si recherà subito nel giovane, con il quale si scambierà un bacio appassionato. Il Palacios deciderà di incoraggiare i residenti di Acacias 38 ad investire in assicurazione. Cinta prenderà una decisione importante, dato che sospenderà il tour della Spagna. Nel contempo Liberto offrirà la biblioteca in vendita per cercare finanziamenti, ricevendo subito la prima offerta da parte di un vecchio amico di sua moglie, chiamato Ignacio.

Cinta dopo aver detto ad Emilio di aver bisogno di lui nella sua vita, farà sapere ai suoi genitori di non voler più stare con Rafael. Nel frattempo Felipe dopo aver ricevuto un invito dall’ambasciata brasiliana, chiederà a Marcia di accompagnarlo all’importante evento. La coscienza di Genoveva dopo aver parlato con l’Alvarez Hermoso sembrerà essersi risvegliata, visto che la donna si sentirà in colpa per tutti i danni causati ai vicini del paese iberico.

Ignacio acquisterà la biblioteca grazie al Seler: quest’ultimo dopo aver ricordato i vecchi tempi, si lascerà andare alle lacrime tra le braccia del conoscente di Rosina. Cinta avrà una conversazione seria con Rafael, perché gli comunicherà di essere innamorata di Emilio.

Genoveva schiaffeggiata da Lolita, Liberto disperato

Bellita e Josè scopriranno la verità sulla rottura della figlia con Rafael. Genoveva oltre a pensare di fare una nuova dichiarazione a favore di Liberto, vorrà chiedere ad Alfredo di ridare a Lolita il suo negozio, per rimediare tutto il danno fatto.

Bellita si metterà d’accordo con Felicia per ideare un piano in grado da impedire a Cinta ed Emlio di stare ancora insieme. In seguito Rosina scoprirà che su marito sta cercando finanziamenti per gli affari di Ramon. Ursula ordinerà a Marcia di far avere le nuove informazioni ad Alfredo. Purtroppo la domestica si vedrà costretta a rubare a Felipe gli scritti riguardanti il processo del Seler. Intanto il Bryce dirà a Lolita di non fidarsi più di Genoveva.

Quest’ultima verrà schiaffeggiata per strada dalla moglie di Antonito. Rosina si rifiuterà di uscire con Ignacio, mentre Liberto si sentirà devastato quando verrà a conoscenza che Genoveva ha pianificato tutto per farlo divorziare da Rosina. Bellita e Felicia saranno euforiche e felici dopo aver sabotato la nomina di Cinta ed Emilio. Lolita rivelerà agli abitanti di Acacias 38 la verità su Genoveva, ovvero che ha aiutato Alfredo a truffarli. Intanto Genoveva sempre più determinata a farsi perdonare, dirà al marito che aiuterà Liberto nel nuovo processo. Infine Felipe inviterà la moglie del Bryce a recarsi con lui alla reception dell’ambasciata brasiliana al posto di Marcia.