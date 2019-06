Dopo aver dichiarato in varie occasioni di essere rimasti in ottimi rapporti in seguito alla fine del loro breve amore, Giulia De Lellis e Irama sono tornati al centro del Gossip per una novità che non farà piacere ai rispettivi fan: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo mesi di scambi di "like" e dediche musicali.

Il sito Il Vicolo delle News, inoltre, in queste ore ha fatto notare che il cantante ha pubblicato un brano di Marco Masini che, secondo tanti, potrebbe essere una frecciatina velenosa alla sua ex fidanzata.

L'addio social tra Giulia e Irama

Grandi cambiamenti nella vita privata di Giulia De Lellis: dopo aver chiuso definitivamente con Andrea Damante ed essersi avvicinata a Iannone, la romana ha deciso di dare un taglio netto ad un altro suo chiacchierato rapporto. Come racconta nei dettagli Il Vicolo delle News, sarebbe finita nel peggiore dei modi l'amicizia tra l'influencer e Irama: i due, dopo essere stati insieme per qualche mese, si erano detti addio nel modo più pacifico possibile.

Giulia De Lellis e Irama hanno smesso di seguirsi su Instagram.

A testimoniare gli ottimi rapporti che intercorrevano tra lei e il vincitore di Amici 17 erano giunte le numerose dediche che la ragazza aveva fatto al suo ex: l'ultima, in ordine di tempo, quando ne aveva pubblicizzato il nuovo singolo "Arrogante", chiedendo ai suoi 4 milioni di follower di ascoltarlo e scaricarlo.

In questi giorni, però, sarebbe cambiato qualcosa tra i due giovani: i fan più attenti della fashion blogger, infatti, hanno notato che la loro beniamina ha smesso di seguire il cantante su Instagram e lui ha fatto altrettanto.

Stando a quanto si vocifera sul web, Giulia e Filippo sarebbero passati dal volersi bene "a distanza" (con continui scambi di "mi piace" e sostegno reciproco) a lanciarsi frecciatine velenose tramite le Stories: alcuni, infatti, sostengono che il brano "Bella stro..." che Irama ha pubblicato poco tempo fa, fosse rivolto proprio alla De Lellis.

Non sappiamo se questo è vero oppure se si tratta solo di una supposizione fantasiosa dei fan; quel che è certo è che i due ex non si seguono più sui social, segno che il loro rapporto idilliaco si è spezzato per ragioni che ancora non si conoscono.

La De Lellis mette da parte gli ex e conosce Iannone

L'addio social ad Irama non è l'unica drastica decisione che ha preso Giulia De Lellis ultimamente: prima di lanciarsi nella nuova conoscenza con Iannone, la ragazza ha scelto di chiudere ogni rapporto con Andrea Damante. Come hanno riportato di recente diverse riviste di gossip, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe convinta a frequentare il pilota di MotoGp soltanto all'inizio di giugno, dopo aver compreso che il ritorno di fiamma con il dj veronese non sarebbe stato possibile.

Messi da parte i suoi ingombranti ex, la romana ha cominciato ad uscire con un altro Andrea: il motociclista che quest'anno corre per la Aprilia e che è stato legato a Belen Rodriguez per quasi due anni.

Dopo essere stata paparazzata da una fan a Lugano, la coppia è stata pizzicata a cena insieme a Milano l'altro ieri: insieme a loro pare ci fosse il fratello di lei, Peppe, che approverebbe la frequentazione con Iannone.