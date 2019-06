A poche settimane dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne, è già finita tra l’ex tronista e Alessio Campoli, il corteggiatore scelto lo scorso maggio a discapito di Luca Daffrè. Molte le polemiche sui social dopo la notizia dell’avvenuta rottura tra i due fidanzati, con molti utenti che hanno accusato la Nasti di aver preso in giro il programma di Maria De Filippi, convinti che la ragazza abbia partecipato al programma solo per ottenere maggiore visibilità e per business.

Pubblicità

Pubblicità

A difesa della tronista è sceso in campo in queste ultime ore proprio il diretto interessato, Alessio il quale, su Instagram, ha avuto solo parole di apprezzamento per Angela, smentendo tutte le illazioni nei riguardi della ex compagna.

Alessio difende Angela sui social dopo l'addio: ‘Non porto rancore’

L’ormai ex fidanzato di Angela Nasti, Alessio Campoli è intervenuto a difesa della ex tronista su Instagram, dove, nelle ultime ore, ha pubblicato un post atto a chiarire la situazione venutasi a creare.

Il giovane ammette la fine della relazione con la Nasti, una storia durata solo poche settimane e nata all’interno del trono classico di Uomini e donne dove Angela lo ha preferito, nella scelta finale, a Luca Daffrè. Dopo i numerosi attacchi alla ragazza, Alessio è intervenuto in sua difesa non rinnegando nulla del percorso fatto insieme alla ex tronista. ‘Voglio bene ad Angela’ scrive l’ex corteggiatore, che prosegue dicendo che, comunque sia andata, la porterà sempre nel cuore, in quanto una persona importante della sua vita.

Pubblicità

Niente di finto dunque, stando alle dichiarazioni di Alessio, intervenuto per mettere a tacere il chiacchiericcio e le illazioni che stanno piovendo da più parti in questi ultimi giorni.

Uomini e donne, ennesima bufera al trono classico: protagonista Angela Nasti

Nel lungo post a difesa dell’ex fidanzata, Alessio tiene a precisare che è inutile gettare fango su una persona senza cognizione di causa, chiaro riferimento alle numerose polemiche sorte in rete dopo l’annuncio della rottura tra i due.

In molti infatti, tra cui anche l’opinionista di Uomini e donne Mario Serpa, hanno sostenuto che la Nasti abbia partecipato al programma solo per ottenere visibilità e per business, un modo per far crescere i followers del suo brand ‘Plume Etheree’. Dure critiche che ricordano non poco il famoso caso ‘Affi Fella’ che ha scosso il mondo di Uomini e donne lo scorso anno. Anche la diretta interessata è intervenuta su Instagram per spiegare le sue ragioni e per smentire tutte le polemiche, dichiarando come la storia e il percorso con Alessio sia stato vero.

Pubblicità

Solo dopo la scelta, a distanza di alcune settimane, le cose non hanno funzionato come i due speravano. Un fatto che li ha portati a dirsi addio a poche settimane dalla scelta. Una rottura a tempi di record che inevitabilmente ha fatto subito pensare che in realtà tra i due non fosse vero amore.