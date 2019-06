Importante novità in arrivo su Canale 5? Stando a quello che sostiene Tvblog, dopo l'estate potrebbe debuttare un "nuovo" programma sulla principale rete del Biscione. Il lunedì sera, nell'attesa del ritorno del Grande Fratello Vip, si vocifera che potrebbe andare in onda una versione assolutamente inedita di Amici: Maria De Filippi starebbe pensando di proporre al pubblico un'edizione del suo talent dedicata ai personaggi famosi.

Amici diventa Vip? L'indiscrezione di TvBlog

L'anticipazione che ha dato Tvblog oggi, venerdì 14 giugno, è destinata a far discutere: stando alle voci che si rincorrono nei corridoi Mediaset, dopo le vacanze potrebbe andare in onda su Canale 5 un programma molto amato in una sua versione inedita.

Pare che i vertici di rete stiano seriamente pensando di proporre ai telespettatori Amici Vip, una formula assolutamente nuova del talent show condotto da Maria De Filippi. Il blog che ha riportato per primo questa indiscrezione, sostiene che l'ipotesi di mettere alla prova in una scuola personaggi famosi di vario genere (quindi non solo cantanti e ballerini), è già stata fatta in passato e presto potrebbe concretizzarsi.

L'idea che avrebbero gli addetti ai lavori, è quella di testare il talento di alcuni Vip in un format che sarebbe trasmesso nella prima serata del lunedì: al termine dell'estate, infatti, attualmente non è previsto nessun reality nel giorno in cui fino all'anno scorso c'era il Grande Fratello Vip.

La messa in onda della quarta edizione della trasmissione forse affidata alla conduzione di Alfonso Signorini, è fissata per il mese di novembre (sempre di lunedì sera): prima di allora, Tvblog sostiene che su Canale 5 potrebbe esserci il debutto di Amici Vip.

Tutti i progetti della De Filippi dopo l'estate

Quella del debutto in Tv di una versione Vip di Amici, ad oggi è soltanto un'indiscrezione: non c'è ancora una conferma ufficiale alle notizia che ha lanciato Tvblog nelle scorse ore e che ha incuriosito i tanti fan del talent show (che tornerà regolarmente in onda con la sua diciannovesima edizione nel mese di novembre).

Qualora Mediaset decidesse davvero di testare quest'inedito format, i giornalisti sono certi che sarà Maria De Filippi a presentarlo.

Al rientro dalle vacanze, però, saranno tanti i programmi sui quali dovrà lavorare la conduttrice: Uomini e Donne da metà settembre, Tu si que vales forse senza Belen Rodriguez (pare che la showgirl stia trattando con la Rai per la prossima stagione Tv), la seconda edizione Vip di Temptation Island (prevista per ottobre con una presentatrice ancora top secret) e questa nuova versione di Amici tutta da scoprire.