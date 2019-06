In queste ore non si sta facendo altro che parlare della conferenza a cui ha partecipato Giulia De Lellis in questi giorni. La ragazza ha presenziato nel corso dell'incontro chiamato "Agorà" e diretto da Rudi Zerbi. In tale occasione alcuni giornalisti l'hanno intervistata e lei ha svelato alcuni dettagli del suo percorso a Uomini e donne e della sua precedente relazione con Andrea Damante. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, però, ha esordito commettendo una piccola gaffe.

La ragazza ha, infatti, dato per scontato che tutti i presenti la conoscessero. I vari giornalisti, però, l'hanno contraddetta e sono scoppiati a ridere. Lei, visibilmente imbarazzata, ha provato ad andare avanti onde evitare di farsi sopraffare dalla vergogna. In seguito, infatti, ha svelato alcuni retroscena sul talk show a cui ha partecipato. In particolar modo, Giulia De Lellis ha svelato che non credeva affatto a Uomini e Donne prima di prendervi parte.

Giulia confessa cosa pensava di Uomini e Donne prima di prendere parte al talk show

La conferenza a cui ha partecipato Giulia De Lellis sta generando davvero molto scalpore sul web. La cosa che maggiormente sta facendo discutere riguarda la gaffe sopra citata. Sul web, però, molte persone si stanno schierando dalla parte dell'influencer dicendo che la brutta figura l'avessero fatta i giornalisti che hanno preso parte ad una conferenza senza sapere neppure da chi fosse tenuta.

Ad ogni modo, a parte questa situazione, un altro argomento che sta facendo molto parlare il popolo del web riguarda alcune dichiarazioni fatte dalla ragazza sul talk show.

Giulia De Lellis, infatti, ha svelato che, prima di prendere parte a Uomini e Donne, non credeva assolutamente al programma. A suo avviso, infatti, tutto era pilotato dalla redazione che c'è alle spalle.

L'influencer ha confessato di aver chiesto scusa a Maria De Filippi per aver messo in dubbio

Dopo aver partecipato, e in seguito alla scelta di Andrea Damnte, la ragazza si è dovuta completamente ricredere.

Proprio per questo motivo, ha confessato di aver sentito il bisogno di scusarsi con Maria De Filippi dopo la fine del suo percorso, ma non è tutto.

La De Lellis ha anche rivelato che se la sua storia con Andrea Damante non fosse finita in modo così drastico e definitivo, i due si sarebbero addirittura sposati.

Insomma, dichiarazioni che stanno facendo molto discutere sul web nelle ultime ore. Ad ogni modo, la vita della bella influencer negli ultimi tempi si sta rivelando davvero parecchio movimentata.

La ragazza è sempre in giro per lavoro pronta a cimentarsi in nuove e sfavillanti avventure.