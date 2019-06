Fatta eccezione per i tira e molla con Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra non voler ufficializzare nessuna delle sue frequentazioni: l'ultimo flirt che è stato attribuito al ragazzo, è quello con la modella Barbara Fumagalli. Interpellato da un giornalista su questo Gossip lanciato da "Chi", il dj ha smentito tutto dicendo che la giovane è solo una sua cara amica. Sulla storia d'amore in corso tra la sua ex e Andrea Iannone, il tronista ha fatto sapere con un po' d'imbarazzo che spera stiano bene insieme.

Damante nega il flirt con la 'tentatrice' Barbara

A neppure 24 ore di distanza dalla diffusione del gossip che lo voleva molto vicino ad una bella modella, Andrea Damante ha smentito tutto a suo modo. Il sito di Tabloit, infatti, ha pubblicato il video di un incontro casuale che c'è stato tra un loro giornalista e il dj per strada a Milano: mentre passeggiava con un amico, infatti, l'ex tronista è stato chiamato ad esprimere un parere sulle ultime news che sono trapelate sul suo conto.

La prima precisazione che il ragazzo ha fatto, riguarda la notte di passione che si dice abbia vissuto con Barbara Fumagalli: i due, infatti, pare si siano scatenati all'evento Mamacita e poi che abbiano concluso la serata a casa di lui qualche giorno fa.

"Se parlo con una ragazza, non significa che sia la mia fidanzata o la mia nuova fiamma", ha fatto sapere il Dama, "Lei è semplicemente una mia amica". Stando a quello che ha dichiarato ieri, dunque, Andrea non ha ancora voltato pagina in amore dopo essere stato lasciato da Giulia De Lellis ad inizio giugno: l'intenzione del siciliano, infatti, sembra essere quella di vivere l'estate appena iniziata da single.

Il commento sul nuovo amore di Giulia De Lellis

Un'altra domanda che il giornalista di Tabloit ha fatto ad Andrea Damante ieri, è quella sulla frequentazione sempre più ufficiale che sta vivendo l'ex fidanzata con un suo amico di vecchia data: ovviamente stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

A chi gli ha chiesto a bruciapelo cosa ne pensa del flirt che è nato tra l'influencer e il pilota, il tronista ha risposto: "Spero stiano bene".

Chi ha visto le immagini apparse sul sito di gossip, però, non ha potuto non notare il grande imbarazzo che il dj ha provato quando gli è stato domandato di commentare il nuovo amore della ragazza che l'ha lasciato meno di un mese fa senza alcun preavviso.

Stando a quello che ha dichiarato Andrea a Spy, infatti, sarebbe stata la romana ad interrompere definitivamente il loro rapporto ad inizio giugno, ovvero poco tempo prima di accettare l'invito del motociclista ad assistere alla sua gara al Mugello.

"Soffro molto per questo, ma stavolta so di non avere colpe", ha fatto sapere Damante prima di puntualizzare che Giulia è stata a casa sua pochi giorni prima di accettare la corte di Iannone.