È una Giulia De Lellis senza peli sulla lingua quella che ieri sera ha chiacchierato con i fan su Instagram: mentre Andrea Iannone faceva le prove per il Gran Premio di Assen, l'influencer ha deciso di passare il tempo rispondendo al "Fammi una domanda". Oltre a svelare com'è nata la storia d'amore con il motociclista, la giovane non si è tirata indietro dal replicare a richieste piuttosto scomode, come la frecciatina che le ha lanciato Cecilia Rodriguez oppure sulla sua predisposizione a cambiare fidanzato con facilità.

La De Lellis racconta: 'Iannone mi stava antipatico'

Da quando sono state pubblicate le prime foto con Andrea Iannone, Giulia De Lellis sembra abbia deciso di condividere quasi tutto quello che riguarda la sua storia d'amore con i fan. Ieri sera, ad esempio, la ragazza ha risposto a tante domande che i followers le hanno fatto su Instagram: la maggior parte delle cose che ha detto la 23enne, hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip.

A chi le ha chiesto come e quanto tempo fa ha conosciuto il suo attuale compagno, l'influencer ha fatto sapere: "La prima volta ci siamo visti ad una cena dove eravamo tutte coppie (lei con Andrea Damante e lui con Belen Rodriguez, ndr), mi stava molto antipatico e non ci siamo parlati più di tanto".

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha anche svelato che è stato il pilota a fare il primo passo ("Anzi, ne ha fatti tanti") e l'ha conquistata con educazione e pazienza.

"Lui mi ha rispettata, non è stato lì a pressarmi perché ero in un periodo particolare", ha raccontato la romana probabilmente facendo riferimento al riavvicinamento che c'è stato tra lei e il dj siciliano nei mesi scorsi. Giulia ha deciso di lasciarsi andare con Andrea anche dopo averlo visto alle prese con i suoi parenti: "Quando un uomo prima di amare te ama la tua famiglia...".

Stando a quello che sostengono le riviste di gossip, comunque, il corteggiamento di Iannone alla De Lellis sarebbe iniziato lo scorso inverno: dopo aver realizzato che la storia con Damante non poteva più tornare quella di prima, ai primi di giugno la fashion blogger avrebbe deciso di voltare pagina frequentando l'ex di Belen.

La risposta a Cecilia: 'Non si può avere tutto'

Ieri sera, però, Giulia non ha parlato soltanto della sua nuova storia d'amore su Instagram: a differenza di molto colleghi, l'influencer ha scelto di rispondere anche ad alcune domande scomode e provocatorie che le hanno fatto i fan.

A chi le ha detto che la preferiva prima perché ultimamente cambia troppo spesso fidanzato, la De Lellis ha fatto sapere: "E pensare che vi faccio vedere solo quello che voglio".

A qualcuno che le ha fatto notare la sua passione per gli uomini che si chiamano Andrea , lei ha replicato con il sorriso sulle labbra: "Più che altro, ho una passione per gli str....".

Oltre a lanciare una frecciatina neppure troppo velata a Damante, la 23enne ha risposto all'attacco che le ha fatto Cecilia Rodriguez su un giornale quando ha detto che lei e Iannone stanno bene insieme perché "sono della stessa altezza, sono entrambi alti un metro e una banana".

"Cosa rispondo? Che è vero, non si può avere tutto nella vita. Però almeno sono simpatica", ha concluso Giulia senza mai citare l'ex amica.