È tempo di un nuovo amore estivo anche per Andrea Damante? L'ex tronista di Uomini e donne è reduce dal periodo non proprio facile della fine della relazione con Giulia De Lellis, con la quale aveva provato a recuperare il rapporto dopo il periodo di crisi. I due, però, non sono riusciti a riprendere in mano il loro rapporto e così alla fine si sono detti addio. Giulia ha voltato pagina con Andrea Iannone mentre Damante in queste ore è stato paparazzato in vacanza in compagnia di una mora misteriosa.

Le foto di Andrea Damante in teneri atteggiamenti con una mora misteriosa

Come testimoniano gli scatti e il video che sono stati postati in queste ore sulla pagina Instagram di GossipTvOfficial, Andrea Damante sembra aver ritrovato la spensieratezza al fianco di questa mora misteriosa, che abbraccia con passione e con la quale si tiene la mano.

Al momento, però, non si conosce ancora il nome di questa donna misteriosa che vediamo negli scatti in compagnia dell'ex tronista di Uomini e donne, il quale non ha mai nascosto di aver molto sofferto nel momento in cui la De Lellis scelse di lasciarlo.

Come ha raccontato lui stesso in una recente intervista, stavolta la decisione di porre la parola fine al loro rapporto è stata presa da Giulia, la quale ha preferito non andare avanti e quindi non portare avanti questo 'ritorno di fiamma' che aveva fatto ben sperare tutti i fan.

Una decisione che ha fatto soffrire per un po' di tempo Andrea Damante, il quale ha ammesso che questa volta sa di aver fatto tutto il possibile per cercare di tornare con Giulia e quindi la colpa non è sua.

Giulia De Lellis volta pagina e ormai pensa solo ad Andrea Iannone

E come vi dicevamo, la bella Giulia ha già voltato pagina e ormai pensa solo ed esclusivamente al suo futuro. Da qualche settimana, infatti, l'influencer diventata ormai una vera e propria 'star' su Instagram, fa coppia fissa con il campione della Motogp, Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez (la quale ormai è tornata ufficialmente con il suo ex marito Stefano di Martino e padre di suo figlio).

I due dopo aver cercato di tenere nascosta la loro relazione (almeno durante i primi tempi) si sono poi fatti immortalare anche dai paparazzi mentre andavano via in moto assieme e in questi giorni si sono divertiti a postare anche delle foto e dei video sui loro profili ufficiali Instagram. Una coppia che, al momento, sembra essere molto affiatata e che potrebbe promettere bene per il futuro. Sarà proprio Andrea Iannone l'uomo della vita della De Lellis?

Vedremo come si evolverà la vicenda nel corso di questa estate e soprattutto se anche Andrea Damante riuscirà a trovare una nuova compagna di vita.