Da lunedì 10 giugno ha avuto inizio la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore", che tiene alta la concentrazione dello spettatore. Questa fiction segue il modello di "Cherry Season" e si concentra sulla tematica dell'amore, uno degli elementi principali della serie. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio fanno notare che Ferit sarà vicino a scoprire la verità in merito all'incidente di Demir e Zeynep. Hackan si impegnerà in prima persona per fare in modo che vengano nascoste le prove e chiederà aiuto a Resul.

Si avvicinerà il giorno del concerto di Alya al quale assisteranno le ragazze e ci sarà un problema nel momento in cui starà per iniziare il concerto della cantante per via dei problemi di Ferit. L'Aslan si troverà alle prese con la febbre e avrà bisogno di una persona che possa dargli il giusto aiuto. Nazli si sentirà in dovere di fare compagnia al datore di lavoro e finirà per trascorrere la notte con l'uomo.

Fatos avrà modo di parlare con Engin dei propri problemi

Nel frattempo Fatos resterà bloccata in ascensore con Engin, con il quale avrà modo di parlare di una serie di argomenti e i due innamorati dovranno fare i conti con i rispettivi problemi.

Non ci saranno sospetti sulla persona di Asuman che sarà in grado di tenere nascosto il segreto, in quanto è stata lei a fare le foto che hanno permesso la custodia di Hackan e Demet.

Quest'ultima non riuscirà a mettere da parte la gelosia legata alla sintonia nel rapporto tra Nazli e Ferit. La zia di Bulut troverà il modo per mettere degli ostacoli nella vita della collaboratrice domestica e vorrà scrivere una lettera al dottor Aslan. Ferit potrebbe venire a conoscenza del responsabile della foto e tale situazione farebbe finire nei guai Asuman e Nazli che ha tenuto serbato il segreto.

Ferit nasconde i sentimenti nei confronti della chef

Asuman non avrà intenzione di creare dei problemi nella vita della sorella e deciderà di firmare un accordo con la coppia per impedire che ci possano essere delle ripercussioni. Ferit (Can Yaman) risponderà all'atteggiamento scorretto di Hakan e troverà il modo per impedire all'uomo di entrare nella Pusula Holding.

Nazli tenterà di partecipare alla lezione di un famoso cuoco iraniano, ma non termineranno i problemi nel rapporto tra Deniz e Alya.

Si avvicinerà la sentenza definitiva riguardo all'affidamento di Bulut. Ferit e Nazli (Ozge Gurel) proveranno a nascondere i sentimenti. Fatos perderà il posto di lavoro, ma riceverà un'allettante proposta da parte di Deniz che le offrirà un impiego nel nuovo locale. Infine il giudice deciderà di affidare il piccolo Bulut a Demet e Hackan.