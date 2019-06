Da giorni ormai circolano sempre più insistentemente le voci che vedono l'ex corteggiatore Manuel Galiano aver tradito l'ex tronista Giulia Cavaglià. I primi ad accendere i riflettori sul presunto tradimento sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano, ma fino ad ora non era arrivata nessuna smentita o replica dal diretto interessato. Manuel è stato accusato di aver tradito la fidanzata durante un viaggio ad Ibiza organizzato con gli amici, viaggio per il quale era stato aspramente criticato e che aveva fatto mormorare il web, perché per molti followers della coppia la vacanza doveva organizzarla e farla con la nuova fidanzata e non con gli amici.

Sia Manuel che Giulia in merito ci avevano tenuto a precisare che quei giorni ad Ibiza erano stati organizzati precedentemente. L'ex tronista ci ha tenuto poi a tranquillizzare tutti spiegando che quella vacanza non avrebbe influenzato in alcun modo la loro relazione, che stava andando a gonfie vele, come hanno raccontato al Magazine di Uomini e donne, quando hanno rilasciato la loro prima intervista.

Nuovi sviluppi

Negli ultimi giorni a rimanere in silenzio era stata anche la Cavaglià, che ha scelto di esprimersi solo indirettamente, attraverso brevi frasi e commenti sui social che lasciavano intendere quanto stesse soffrendo.

Era stata proprio lei infatti, durante l'intervista al Magazine di Uomini e Donne, a dire che non poteva fare una scelta migliore, perché lui la rendeva davvero felice.

Nel frattempo Manuel, di ritorno dalla tanto chiacchierata vacanza con gli amici, è stato visto all'aeroporto di Ibiza mentre stava piangendo, con il viso chinato e coperto da una mano. Nonostante l'ex corteggiatore abbia provato a nascondersi, anche se neppure troppo, è stato quindi immortalato da una follower che ha postato sul web l'immagine dicendosi triste per la scena a cui aveva assistito: Manuel era così moralmente a pezzi che anche la madre di questa follower si è attivata portandogli un fazzolettino.

Dopo il suo ritorno in Italia però non ce l'ha più fatta e tramite il suo profilo Instagram ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo alle accuse mosse nei suoi confronti dalla blogger Deianira Marzano. Ha iniziato il suo intervento scusandosi per l'assenza degli ultimi giorni dai social ma ha poi spiegato che voleva vedere fino a che punto "la signora di plastica e mister morto di fame" si sarebbero spinti per "racimolare un po' di followers".

Ha poi continuato dicendo che negli ultimi giorni ha preferito ricevere insulti, aspettando di vedere il primo passo falso, il primo errore, e poter quindi dimostrare quanto le persone siano cattive, perché riescano a provare soddisfazione nel far soffrire gli altri, intromettendosi nelle loro relazioni sentimentali.

Manuel ha poi concluso spiegando che la "plasticona" aveva appena pubblicato una storia su Instagram, in cui mostrava la presunta foto di lui che baciava, in un locale ad Ibiza, una ragazza.

L'ex corteggiatore ha fatto presente che quel ragazzo non era lui, anche perché nella foto si vede chiaramente che il ragazzo immortalato indossava una maglietta bianca, mentre lui quella sera ne indossava una nera e lo ha dimostrato con un video.

La signora di plastica o plasticona e mister morto di fame è un riferimento chiaro nei confronti di Amedeo Venza e Deianira Marzano. Quest'ultima, dopo aver sentito le parole dell'ex corteggiatore non è rimasta in silenzio.

Innanzitutto ci ha tenuto a precisare che per lei essere chiamata plasticona può essere preso per un complimento; ha poi sottolineato che lei non fa le corna né tantomeno le ha, e gli ha consigliato, per una prossima volta, di stare più attento invece di frequentare ragazze che come professione fanno le escort, intrattenendo le persone ai tavoli. La blogger ha poi concluso la sua diretta affermando che "questa storia non finisce qui!"

A seguito di questo scambio di commenti tra l'ex corteggiatore e la blogger sono molte le persone del web, e soprattutto i followers di Deianira che, riguardando la famosa foto immortalata nel locale in cui il presunto Manuel avrebbe tradito Giulia, hanno notato un particolare importante: il ragazzo immortalato nella foto indossava una maglietta nera e non bianca, cioè proprio del colore che, su stessa ammissione di Manuel, indossava lui quella sera.