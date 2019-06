Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio Campoli.

Angela come la Affi Fella? La risposta della tronista

Il viaggio a Ibiza che ha deciso di fare Angela Nasti ad una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, sta facendo molto discutere: sono in tanti, infatti, a puntare il dito contro la ragazza per la sua decisione di lasciare a casa il neo fidanzato Alessio Campoli per godersi una vacanza di relax.

Nonostante il romano si sia esposto qualche giorno fa per chiarire che non c'è stata nessuna lite o rottura tra lui e la compagna, sono ancora molti i commenti di disapprovazione che stanno arrivando all'ex tronista su Instagram.

Angela Nasti, paragonata a Sara Affi Fella di U&D, sbotta: 'Non cerco like facili'.

La napoletana, in particolare, è stata paragonata da più di qualcuno ad un altro discusso volto di U&D: Sara Affi Fella. Esattamente come sta facendo la 20enne in questi giorni, un anno fa anche la contestata influencer volò a Ibiza per un weekend con le amiche, lasciando solo Luigi Mastroianni.

A chi sta la accostando a colei che ha preso tutti in giro nascondendo la storia d'amore con Nicola Panico mentre era sul trono, la Nasti ha risposto: "Ma quanta bassezza c'è nell'usare il nome di una ragazza come insulto?

Ma siate più originali".

Ad una fan che ha definito "televisiva" la sua scelta nei confronti di Alessio, Angela ha fatto sapere: "Se fosse stato come dici tu, avrei dovuto sbandierare a destra e a sinistra notizie su noi due. Siete curiosi oppure gelosi?".

Angela e Alessio: nessuna foto insieme su IG

Un'altra critica che è stata mossa alla Nasti in questi giorni, riguarda la mancata condivisione di foto o video con il fidanzato sui social network.

La scelta della ragazza di non postare ancora nessuna immagine con Alessio, ha fatto storcere il naso a molti, ma lei ha dato una spiegazione logica del perché si sta comportando in questo modo.

"Se avessi voluto fare business, avrei tranquillamente pubblicato foto con lui e preso like facili. Stai sicura che ne ho abbastanza di foto insieme, ma io non agisco sulla base dell'opinione di quelli come te che pensano di sapere tutto su due persone, basandosi solo su quante dediche si fanno su Instagram".

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, ha precisato che la sua decisione di non rendere pubblici i suoi scatti privati con Campoli, è "studiata": nelle intenzioni della giovane, infatti, c'è prima la voglia di conoscere bene il corteggiatore che ha scelto solo 7 giorni fa e poi ufficializzare il loro legame anche sul web.

"Sveglia ragazze. Prima bisogna viversi e poi pubblicare foto per dimostrare dove siamo arrivati".