Ad una settimana dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne, il magazine della trasmissione ha raccolto lo sfogo del corteggiatore che è stato rifiutato: Luca Daffrè. Il ragazzo ha commentato con parole molto dure la decisione della napoletana di fidanzarsi con Alessio Campoli: secondo lui, infatti, l'ex tronista non avrebbe ascoltato il cuore, ma sarebbe stata influenzata da pareri esterni.

Luca accusa Angela: 'Ha bisogno di approvazioni'

Il fatto che Angela Nasti non l'abbia scelto a Uomini e Donne, ha portato Luca Daffrè a farsi delle domande sul perché non ci sia stato il lieto fine che in tanti davano per certo.

Pubblicità

Pubblicità

Sulle pagine dell'ultimo numero del magazine della trasmissione, l'ex corteggiare ha commentato con parole molto forti la decisione finale della napoletana. "Immaginavo che avrebbe fatto una scelta di testa, ma non le attribuisco colpe. Sono deluso perché non la vedo vicino ad Alessio, e non sono l'unico a pensarlo", ha fatto sapere il giovane.

Al giornalista che gli ha chiesto perché secondo lui la tronista ha preferito il suo "rivale", il ragazzo ha risposto: "È brutto dirlo, ma credo si sia lasciata influenzare da chi ha intorno e dai social. A vent'anni è normale che accada questo.

Uomini e Donne, Luca Daffrè: 'Angela Nasti ha scelto di testa, si è lasciata influenzare'.

Io le auguro tanta felicità e spero che un giorno non si renda conto di aver fatto la scelta sbagliata".

Luca, dunque, è convinto che la napoletana non abbia seguito il suo cuore quando ha deciso di fidanzarsi con Campoli e non con lui: "Deve prendere un po' di approvazioni perché è stata criticata dal primo giorno". Daffrè ha le idee molto chiare riguardo a come si è concluso il suo percorso a U&D: nonostante provi ancora qualcosa per Angela, non le darebbe una seconda chance qualora lei dovesse cambiare idea, perché non vuole essere un il ripiego di nessuno.

Pubblicità

Luca sul trono a settembre? L'indiscrezione

Dopo aver commentato duramente la scelta della Nasti a Uomini e Donne, Luca ha risposto ad una domanda che in tanti si stanno facendo da quando è finita la trasmissione: lui sarà uno dei nuovi tronisti dopo l'estate? Alla rivista di Gossip, il ragazzo ha confessato: "In questo momento non ci sto proprio pensando, non ho voglia di pensare all'amore. Ripartirò dai miei amici e dalle persone reali, le uniche che valgono in un mondo fatto di realtà illusorie, tra Instagram e followers".

L'ex corteggiatore, dunque, non si è sbilanciato più di tanto sull'indiscrezione che lo vorrebbe tra i candidati principali alla poltrona rossa del dating-show a settembre prossimo. Un'altra amata protagonista di U&D che ultimamente ha fatto sapere che le piacerebbe tanto tornare in studio nell'inedito ruolo di tronista è Klaudia Poznanska: l'ex spasimante di Andrea Zelletta, infatti, ha risposto con "perché no?" ai fan che le chiedevano se accetterebbe l'eventuale proposta della redazione di salire sul trono al rientro dalle vacanze.