La telenovela Una vita torna ad essere protagonista della serata di Rete 4. Come accaduto la scorsa settimana, le vicende di Acacias 38 andranno in onda anche oggi al termine de Il Segreto, permettendo così ai telespettatori di seguire una serata all'insegna dell'amore e di qualche dramma. Quest'appuntamento per il momento sostituirà il serale del martedì, ormai cancellato da Mediaset, e sarà anche l'unico episodio di oggi 8 giugno.

A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, infatti, Una Vita non verrà trasmessa di pomeriggio, e la stessa sorte sarà riservata alle altre due serie d'amore, fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano.

Passando alle trame odierne, queste saranno ampiamente caratterizzate dalla fuga di Blanca che si troverà sola e in un luogo abbandonato al momento del parto.

Programmazione Una Vita: la puntata in onda dalle ore 22:30

I telespettatori di Una Vita faranno bene a tenere sotto controllo le variazioni di palinsesto di oggi, 8 giugno, e dei prossimi giorni. Il sabato sarà caratterizzato dalla sospensione della puntata pomeridiana, mentre l'episodio serale andrà in onda regolarmente.

Anticipazioni Una Vita, serale 8 giugno: Blanca partorisce.

La telenovela inizierà alle ore 22:30 circa al termine de Il Segreto, che invece esordirà alle ore 21:30.

Domani purtroppo verrà ripetuto quanto accaduto la scorsa settimana: Canale 5 non trasmetterà né Una Vita, né Beautiful e nemmeno Il Segreto, che verranno sostituite dalla replica della fiction L'Onore e il Rispetto-Ultimo Capitolo. Anche la programmazione della prossima settimana non resterà priva di novità per chi segue quotidianamente le vicende di Acacias 38.

Se all'inizio del mese la soap iberica aveva riempito lo spazio lasciato libero da Uomini e Donne, dal 10 giugno ci sarà una nuova variazione, poiché dalle ore 14:45 ci sarà la nuova soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore.

Una Vita anticipazioni: il parto di Blanca

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata odierna, tutto il quartiere resterà senza elettricità, andando incontro ad inevitabili problemi. Il responsabile dell'accaduto potrebbe essere Servante, il quale avrebbe sottratto un trasformatore da un lampione.

Blanca si ritroverà da sola dopo che la carrozza sulla quale aveva tentato la fuga è stata assaltata da alcuni banditi. La donna cercherà di mettersi in salvo, ma dovrà fare i conti con l'inizio del travaglio. Sola e disperata all'idea che possa essere accaduto qualcosa di terribile a Diego, Blanca partorirà in un luogo isolato e poi perderà i sensi per lo sforzo profuso. Al suo risveglio apprenderà una terribile notizia: una contadina le si avvicinerà e le dirà che ha dato alla luce una bambina nata morta.

Ma queste parole non convinceranno affatto la figlia di Ursula.