La gieffina Francesca De Andrè, nipote del grande e compianto Faber si è lasciata finalmente andare e nella notte è esplosa la passione con il suo "amico" Gennaro Lillo, all'interno della casa più spiata d'Italia. Ormai, il suo ex Giorgio forse adesso potrebbe diventare un lontano ricordo, perché non è riuscita più a resistere al bel napoletano, finalista del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset.

Sembrerebbe proprio che la passione tra i due ragazzi sia ormai arrivate alle stelle, visto e considerato che si baciano a prima mattina, di giorno e in piena notte, anche davanti agli altri inquilini della casa di Cinecittà, senza nessuna vergogna.

Infatti, i due giovani ragazzi si stanno ora vivendo al massimo la loro relazione, senza più nessun bisogno di nascondersi. Salvo, poi qualche raro pentimento della De Andrè, per qualche lettera al suo ex e qualche sfuriata di troppo.

Notte di passione sotto le telecamere del Grande Fratello

Ma secondo le ultime indiscrezioni, la vera notte di fuoco tra i due è arrivata questa notte. Infatti, Gennaro e Francesca sotto le lenzuola sono stati un fiume in piena che aveva bisogno di esplodere.

Tra Gennaro e Francesca De Andrè è amore bollente. (foto - ilgiornale.it)

Tra baci, abbracci e varie coccole, non è mancato all'occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello, anche qualche posizione bollente. Dunque, il tutto è stato ripreso dalla telecamere nei minimi dettagli e lunedì sera durante l'ultima puntata del Gf verrà mostrato il tutto. Dopo quanto successo questa notte, Francesca De Andrè ci si chiede se riuscirà a negare di fronte all'evidenza oppure dirà finalmente davanti alle telecamere di essere molto presa da Gennaro. Non ci resta che aspettare lunedì sera per scoprire cosa avranno da dire i due in prima serata.

Martina Nasoni parla di Gennaro e Francesca

Martina Nasoni che tra l'altro è ancora in crisi per Daniele De Moro ha deciso di parlare riguardo alla relazione di Lillo e la De Andrè. Queste le sue parole: "Sicuramente i dissapori tra i due ci sono e sono evidenti. Però Francesca non deve assolutamente pensare che Gennaro sia solo un giocatore alla ricerca della visibilità".

Però c'è da dire che anche Gennaro teme che al di fuori della casa più spiata d'Italia, ci possano essere altri scontri:" Francesca ti scaraventa il mondo addosso e questo mi spaventa".

Dunque, resterà da vedere se la storia d'amore tra i due ragazzi durerà o meno anche al di fuori del Grande Fratello e soprattutto lontano dalle telecamere.

Però c'è anche da dire che questa improvvisa passione scoppiata da un giorno all'altro tra i due gieffini, non convince pienamente tutti. Infatti, c'è chi pensa che la De Andrè sia una calcolatrice e che stia sfruttando la situazione, il tutto ai danni del povero napoletano che è invece follemente innamorato della ragazza.

Staremo a vedere se sarà proprio così.