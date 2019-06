È tutto pronto per il gran finale del Grande Fratello 16, il fortunato reality show condotto da Barbara D'Urso che chiuderà i battenti il prossimo lunedì 10 giugno con la messa in onda dell'ultima puntata su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi spettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei nuovi concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa e che attendono con trepidazione di scoprire il verdetto finale del pubblico circa il nome del vincitore assoluto.

La finale del Grande Fratello 16, la De Andrè non è tra le favorite

Le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello 16 rivelano che anche quest'anno non mancherà una sigla speciale che vedrà protagonista Barbara D'Urso, la quale in questi giorni è stata impegnata proprio all'interno della casa per fare delle riprese, così come ha svelato lei stessa sul suo account ufficiale Instagram.

La conduttrice partenopea stupirà ancora una volta il pubblico di Canale 5, intanto però impazzano i sondaggi circa l'esito dell'ultimo televoto in corso, che porterà alla proclamazione del nuovo finalista di questa sedicesima edizione del Grande Fratello.

I tre concorrenti che al momento si stanno sfidando sono: Francesca De Andrè, Erica ed Enrico. Soltanto uno di questi tre potrà vivere il sogno di accedere alla finalissima del Grande Fratello 16 e al momento i sondaggi social danno in netto svantaggio la bella Francesca, la quale è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

Grande Fratello 16 anticipazioni finale

Francesca, infatti, non sembra essere la super favorita del pubblico che segue il GF 16 e proprio per questo motivo i sondaggi la danno in netto svantaggio rispetto agli altri due concorrenti, i quali se la giocheranno ad armi pari per decretare il nome del nuovo finalista che concorrerà con gli altri per la vittoria del premio finale di 100 mila euro.

Si pensa già alla prossima edizione del GF Nip e Vip

Di Francesca, però, si parlerà comunque durante la finalissima del Grande Fratello 16 di lunedì, visto che questa settimana è arrivata l'ufficialità riguardo la sua storia d'amore con Gennaro.

Dopo vari 'tira e molla' i due si sono lasciati andare alla passione e hanno scelto di vivere la loro storia d'amore alla luce del giorno, incuranti di tutto e tutti.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore ufficiale di questa fortunata edizione del reality show Mediaset, Barbara D'Urso ha già lasciato intendere che ci sarà anche una diciassettesima edizione del GF anche se nel frattempo si pensa alla prossima stagione 'Vip' del reality show che non sarà più condotto da Ilary Blasi e potrebbe passare nelle mani di Alessia Marcuzzi.