La sedicesima edizione del Grande Fratello verrà ricordata per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime puntate serali del lunedì che la produzione ha dedicato a lei e al presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Se molti telespettatori ritengono eccessivo questo interesse, dall'altro gli ascolti dell'ottava puntata dimostrano che ancora una volta Barbara d'Urso ha saputo sfruttare il trash e le discussioni, che sembrano piacere al pubblico.

Anche negli ultimi giorni, Francesca De Andrè è stata al centro delle dinamiche all'interno della Casa di Cinecittà, rendendosi protagonista di diverse discussioni con i propri compagni, a partire da Gennaro Lillio. Quest'ultimo ha notato una certa gelosia provata della ragazza a causa dell'ingresso di Taylor Mega e ha voluto subito mettere le cose in chiaro con la propria coinquilina.

Gennaro sbotta contro Francesca: 'Non ho 16 anni'

L'ingresso di Taylor Mega avvenuto lunedì scorso è servito al Grande Fratello 16 per 'provocare' Francesca De Andrè.

Grande Fratello 16: Gennaro mette le cose in chiaro con Francesca

L'influencer non ha mai negato di provare una certa attrazione per Gennaro Lillio, fatto che ha scatenato fin dalle prime ore una certa gelosia nella De Andrè. La Mega si è persino 'ammanettata' al bel napoletano, scatenando la rabbia della gieffina più chiacchierata di quest'ultima edizione. Gennaro ha però reagito davanti alla gelosia della ragazza, dicendo: "Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28". Gennaro ha anche invitato la De Andrè a non costruire castelli in aria, dato che lei continua a dire su di lui delle cose inesistenti. Le ha quindi chiesto di mostrargli maggiore rispetto.

Francesca De Andrè si sente ancora confusa

Nella discussione avvenuta con Francesca De Andrè nella Casa del Grande Fratello 16, Gennaro ha perso la pazienza davanti ai 'capricci' della ragazza per la quale sembrerebbe provare del sincero interesse. Nonostante la gelosia da lei mostrata dopo l'ingresso di Taylor Mega, la concorrente del GF appare ancora abbastanza confusa. Il confronto con Giorgio Tambellini le ha chiarito le idee, ma non tanto da sentirsi completamente libera sentimentalmente.

Lei stessa ha precisato tale punto di vista in confessionale, ammettendo di voler dare maggiore spazio al rapporto con Gennaro. Queste le sue parole: "Mi sento comunque non libera ma più libera di prima di lasciar giocare anche Gennaro. Io qua dentro se ho avuto dei momenti felici è grazie a lui". Sempre in confessionale, Lillio ha invece ammesso di vederla ancora molto frenata nel loro rapporto, nonostante il tentativo di lui di avvicinarla. Il napoletano ha anche aggiunto di volerla cercare quando le telecamere del programma si saranno spente.