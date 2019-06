Su Canale 5 a partire da domani lunedì 10 giugno 2019, debutterà la nuova soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che prenderà il posto del famoso programma televisivo “Uomini e Donne”. Questa serie televisiva turca in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, racconta le avventure di Nazli (Ozge Gurel) una giovane cuoca che studia all’università e frequenta dei corsi di giapponese per mantenersi, e Ferit (Can Yaman), un ricco uomo di affari con un carattere difficile.

Gli spoiler del secondo appuntamento, rivelano che l’aspirante chef si troverà in una bruttissima situazione a causa della sorella Asuman, che dopo aver sospettato che abbia un flirt con il suo datore di lavoro si renderà protagonista di un gesto scorretto.

Trama del primo episodio in onda il 10 giugno: Nazli si affeziona a Bulut

Dopo il grande successo di “Cherry Season”, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2016, farà compagnia al pubblico italiano per tutta l’estate il nuovo sceneggiato “Bitter Sweet” campione di ascolti in Turchia.

Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, trama seconda puntata: Nazli nei guai a causa della sorella

Nel primo episodio i telespettatori faranno la conoscenza della protagonista Nazli, una giovane cuoca che vive con la sorella maggiore Asuman e la sua amica d’infanzia Fatosh. L’aspirante chef oltre a studiare gastronomia e arte culinaria all’università, frequenterà dei corsi di giapponese per potersi mantenere e pagare la sua parte d’affitto. Nazli si metterà alla ricerca di un’occupazione fissa per riuscire ad aprire un ristorante, venendo assunta presso la villa di un facoltoso manager parecchio esigente, chiamato Ferit Aslan.

La giovane cuoca si affezionerà molto a Bulut, un bambino allegro che si rivelerà essere il nipote del suo padrone. Nazli avrà il compito di cucinare e dare le giuste indicazioni a Ferit per consumare i pasti, senza modificare l’ordine degli oggetti, il tutto prima che lo stesso farà ritorno a casa. L’aspirante cuoca e Ferit non essendosi mai incontrati di persona, crederanno che entrambi abbiano una certa età.

Anticipazioni della seconda puntata: brutte conseguenze per Nazli

Nel corso della seconda puntata in programmazione martedì 11 giugno 2019, finalmente Nazli e Ferit si vedranno di persona in una maniera bizzarra: in tale circostanza, i due protagonisti chiariranno le loro posizioni.

Successivamente Bulut si affezionerà sempre di più alla cuoca personale dello zio, al tal punto da riuscire a convincerla a rimanere con loro anche dopo aver terminato il suo turno di lavoro. Il bambino chiederà a Nazli di cenare con lui e Ferit. Purtroppo proprio quando sembrerà andare tutto per il meglio, l’aspirante chef verrà messa nei guai. In particolare Asuman dopo aver insinuato insieme a Fatosh che sua sorella si potrebbe innamorare del suo scontroso datore di lavoro, frugherà nella camera di Ferit.

Per colpa di questo improvviso malinteso, le conseguenze per Nazli non saranno affatto piacevoli.