Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più famose della televisione italiana, "Tempesta d'amore". Di seguito le trame degli episodi che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 giugno 2019. Nelle prossime puntate al Furstenhof arriverà il sosia di André e sua moglie, Xenia tenterà di cacciare il suo ex marito dall'hotel e Denise e Joshua saranno impegnati in una divertente caccia al tesoro.

La caccia al tesoro

Le nuove anticipazioni di 'Tempesta d'amore segnalano che André lascerà il Furstenhof e Werner patirà moltissimo la sua assenza.

L'albergatore, infatti, inizierà a sentirsi veramente solo e abbandonato e neanche i dolci preparati da Tina riusciranno a consolarlo. All'improvviso però un incontro inaspettato lo aiuterà a ritrovare il sorriso. Xenia tenterà di danneggiare Christoph, mettendo la stampa locale contro di lui. Nel frattempo, arriverà in hotel un misterioso uomo identico ad André, che dirà di chiamarsi Wolfgang Schwab. Al Furstenhof si terrà una caccia al tesoro a cui parteciperanno tutti i dipendenti dell'hotel compresi Paul, Tobias e Jessica.

Anticipazioni Tempesta d'amore: André

L'arrivo del sosia di André creerà un certo trambusto fra i Saalfeld, soprattutto perché Werner sarà molto restio a credere che suo fratello possa avere un sosia di cui non conosceva l'esistenza. Xenia riuscirà a raggirare Boris, facendogli credere che il padre non si è comportato con lui nel migliore dei modi. Michael incontrerà per caso André e scoprirà cosa gli è successo veramente durante la sua misteriosa assenza. Tobias cercherà di convincere Boris a non mettersi contro suo padre.

Jessica si sentirà male e sarà costretta ad abbandonare la caccia al tesoro, lasciando da sola Denise per qualche tempo. La giovane, infatti, non si ritirerà dal gioco a proseguirà, finendo per trovare in Joshua un valido alleato per la sua causa.

Xenia tenterà in tutti i modi di cacciare il suo ex marito, Christoph, dal Furstenhof. Eva regalerà il suo biglietto per la serata di gala a Valentina, per permetterle di vivere una serata speciale. La nonna di Paul invierà in hotel un regalo per le nozze di Paul e Romy, ma quest'ultima considererà il dono un cattivo presagio per il suo fidanzamento.

Arriverà al Furstenhof anche la moglie del sosia di André, Emily Schwab. Robert rifiuterà una donazione fatta da Christoph per la fondazione sulla ricerca per le leucemie ed Eva si infurierà moltissimo. Mentre tutti si trovano al ballo degli albergatori, Christoph approfitterà della situazione per avvicinarsi ad Eva. Denise e Joshua si avvicineranno nel corso della caccia al tesoro, facendo arrabbiare moltissimo Annabelle.