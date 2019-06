Il caso Pamela Prati sta continuando a far discutere in maniera incessante. Dopo le rivelazioni della showgirl fatte a Verissimo, nelle quali ha dichiarato di essere stata lei stessa una vittima delle sue agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sono emersi nuovi dettagli importanti. Eliana ha rivelato di essere stata presa in giro da donna Pamela, che per 10 anni avrebbe finto di essere Simone Copp, il quale, in realtà, non esiste. Le due, nonostante fossero amiche e colleghe, hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Nelle ultime ore è stato diffuso un messaggio audio che 'incastrerebbe' in maniera quasi inequivocabile la Michelazzo.

Il messaggio audio diffuso da donna Pamela

La Michelazzo ha affermato di essere stata fidanzata per anni con un certo Simone Coppi, che nessuno ha però mai visto. In tutti questi anni lei stessa ha sempre dichiarato che lui è un giudice molto importante e che per tale motivo non può esporsi. In seguito, però, la stessa ha ammesso a Live Non è la D'Urso di essere stata presa in giro e che l'uomo in questione non lo ha mai incontrato. La donna ha affibbiato la colpa di tutto ciò proprio alla Perricciolo.

Pubblicato un audio di Eliana: 'Andranno su Coppi, abbiamo fatto le stesse cose con Marco'

Nelle scorse ore però, la proprio quest'ultima ha deciso di rompere il silenzio ed ha pubblicato un messaggio audio WhatsApp molto importante.

A FanPage donna Pamela ha rivelato che Eliana era a conoscenza del fatto che Coppi non esistesse e che diceva di essere sposata proprio per non farsi vedere da sola, definendo questa come una situazione di comodo per lei. A sostegno della sue dichiarazioni, la Perricciolo ha fatto ascoltare ai giornalisti un messaggio audio inviatole proprio dalla manager che recita così: 'Adesso esce fuori anche la mia parte. Adesso andranno su Simone vedrai. Faranno due più due visto che abbiamo detto le stesse cose con Marco'.

La Perricciolo rivela: 'Tutti sapevano che Simone Coppi non esisteva'

Pamela ha rivelato che la prima a scoprire che Simone non esisteva è stata proprio Guendalina Tavassi e che non sapevano come uscire da quella situazione. 'Lo sapevano tutti che Coppi non esisteva. Gli amici adesso mi dicono che loro lo sapevano già e che non è una novità. Tutti pensano che questa fosse una copertura e che io ed Eliana stavamo insieme ma in realtà non è così, dichiara la Perricciolo.

La verità su questa vicenda non è ancora emersa, certo è che l'audio potrebbe rappresentare un'indizio importante per capire se la Michelazzo sta mentendo oppure no. La manager potrebbe rispondere alle accuse rivolte nei suoi confronti nelle recenti ore proprio a Live Non è la D'Urso, nella puntata che andrà in onda domani sera alle 21:30 circa su Canale 5.