Le avventure della soap opera “Il Segreto” non smettono di regalare emozioni al pubblico. Un grande colpo di scena vede protagonisti Prudencio Ortega e la new entry Lola, negli episodi iberici in programmazione su “Antena 3” dal 3 al 7 giugno 2019. Il fratello di Saul e la sua dipendente dopo essersi scambiati un bacio, si lasciano andare alla passione. La giovane donna purtroppo dopo aver trascorso la notte tra le braccia del suo datore di lavoro, ricorda l’avvertimento che le ha fatto Francisca Montenegro, ovvero di non doversi innamorare del minore degli Ortega.

Pubblicità

Pubblicità

Antolina, invece nel capitolo 2.094, approfitta dell’assenza del marito Isaac Guerrero che si trova in ospedale con Elsa Laguna, per appropriarsi di una chiave. Per riuscire nel suo intento, l’ex ancella si introduce abusivamente nell’abitazione del consorte.

Raimundo non si fida di Francisca, Lola e Prudencio passano la notte insieme

Negli episodi in onda in Spagna questa settimana, Elsa saluta i suoi amici insieme ad Isaac prima di recarsi in ospedale.

Il Segreto, trame Spagna: Prudencio e Lola fanno l’amore, Antolina cerca una chiave

Il dottor Zabaleta oltre a mettere al corrente la Laguna dell’operazione alla quale si sottopone grazie ai soldi che è riuscita a raccogliere, le rivela di soffrire di una strana malattia cardiaca. Intanto la vendetta di Francisca è sul punto di essere compiuta. Lola dopo essersi recata alla casona, deve dire una menzogna a Prudencio per giustificare la sua assenza dalla cantina. Severo fa una terribile confessione a Raimundo: il latifondista rivela all’ex locandiere che le impronte digitali che sono state ritrovate sull’esplosivo sono le sue.

Pubblicità

La Laguna prima di entrare in sala operatoria, chiede al Guerrero di essere felice anche se qualcosa dovesse andare storto. Il Santacruz fa presente all’Ulloa di non sapere chi ha attivato la bomba. Raimundo ringrazia sua moglie per aver consentito ad Irene e Adela di far visita a Maria, ma continua a nutrire dei sospetti. Nel frattempo quest’ultima attende con entusiasmo l’arrivo di un nuovo specialista chiamato da Fernando. Le rispettive mogli di Severo e Carmelo ricevono il consenso di Francisca per poter regalare alla Castaneda una sedia a rotelle più comoda e moderna.

A quel punto la dark lady inizia a dare le dovute istruzioni a Mauricio, per portare a termine il suo piano alla perfezione. Severo e Carmelo dicono alle loro amate di non fidarsi della Montenegro. Il fratello di Saul e Lola dopo essersi baciati, fanno l’amore per la prima volta: quest'ultima smette di sorridere quando ripensa alle parole che le ha detto Francisca.

Carmelo rimane vedovo, Antolina si introduce nell’abitazione del marito

Marcela prova pietà per Antolina, al tal punto da farla rimanere nella sua pensione anche se Matias e Consuelo la pensano diversamente.

Pubblicità

Il Mesia è convinto che Francisca stia tramando qualcosa, quando Maria gli dice dell’accoglienza che ha riservato ad Irene e Adela. Intanto la dark lady ordina a Mauricio di manipolare i freni del veicolo che usano le compagne di Severo e Carmelo. Il capomastro promette di obbedire alla sua padrona, soltanto se Carmelito rimane a Puente Viejo. Prima di partire, la maestra accetta di far partecipare il figlio ad una festa di soli bambini organizzata alla casona.

Pubblicità

Antolina finge di essere felice, quando Consuelo dice a Dolores che l’operazione di Elsa è stata un successo. Il Godoy, dopo che non è riuscito a tagliare i freni dell’auto in cui dovranno viaggiare Irene e Adela, mette al corrente Raimundo del crudele piano di sua moglie facendolo rimanere sbalordito. Purtroppo ci pensa Fernando a manipolare la vettura, visto che l’autista non è in grado di controllarla durante il tragitto. Carmelo piange la morte di sua moglie, invece Severo fa un sospiro di sollievo quando Meliton gli dice che Irene è viva. Durante la veglia funebre di Adela celebrata il giorno seguente, Mauricio giurerà all’Ulloa di non essere coinvolto con il decesso dell’insegnante. Nessuno immagina che il vero colpevole della tragedia sia Fernando, dato che alcuni dei presenti sospettano soltanto di Francisca. In seguito Isaac rimane in ospedale con la Laguna, invece Antolina si intrufola nella casa che condivideva con il marito per prendersi una chiave, rischiando di essere scoperta da Consuelo. Infine Fernando dice alla madre di Esperanza che gli farebbe piacere se andasse a vivere con lui, nell’appartamento che aveva acquistato per condividerlo con la sua defunta moglie.