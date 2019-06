Mancano due giorni ad una nuova puntata di Temptation Island: le anticipazioni che stanno circolando sul web, informano il pubblico di parecchi momenti di tensione che ci saranno a distanza tra i protagonisti del cast. Nicola, ad esempio, non reagirà bene dopo aver visto la sua Sabrina entrare nella casa dei single (dove non ci sono le telecamere); David, invece, strabuzzerà gli occhi vedendo la sua Cristina flirtare a cena con Sammy. Lunedì 1 luglio, inoltre, si dice che andrà in onda un falò di confronto definitivo: a lasciare per primi il reality (non si sa se insieme o separati), dovrebbero essere Nunzia e Arcangelo.

Nicola su Sabrina: 'Si è fumata il cervello'

Sarà una puntata di Temptation Island molto movimentata quella alla quale assisteranno i telespettatori lunedì 1 luglio: dopo la serata di debutto, tutti i protagonisti del reality sono pronti a stupire il pubblico con i loro comportamenti discutibili. Tra le anticipazioni che gli addetti ai lavori hanno dato sul secondo appuntamento di quest'anno, spiccano quelle che raccontano la delusione di alcuni fidanzati nel vedere le loro dolci metà flirtare con i single nel villaggio.

Nicola, per esempio, non reagirà bene alla notizia che la sua Sabrina deciderà di trascorrere del tempo con Giulio Raselli in una stanza dove non ci sono le telecamere. Il ragazzo, dopo aver assistito inerme all'avvicinamento tra la sua compagna e il tentatore, dirà: "Lei si è fumata il cervello. Io esco da qui a testa alta, lei a 42 anni sta facendo una figura di m....".

Anche David al falò vedrà qualcosa che non gli piacerà: Cristina andrà a cena con il single Sammy e si mostrerà lusingata dai suoi complimenti.

La storia che è nata nel Trono Over di Uomini e Donne pochi mesi fa tra la dama e il cavaliere, dunque, potrebbe vacillare a causa del comportamento non proprio rispettoso di lei.

Anche Vittorio avrà qualcosa da ridire su Katia. Dopo aver visto la sua fidanzata in atteggiamenti confidenziali con un tentatore, il giovane si sfogherà dicendo: "Due anni e mezzo buttati, che perdita di tempo".

Andrea e Jessica sempre più lontani

La coppia che ha fatto maggiormente discutere dopo la prima puntata di Temptation Island, è sicuramente quella formata da Jessica e Andrea: la ragazza, che pochi mesi fa ha annullato le nozze previste per giugno, si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro, gettando il suo fidanzato nel più totale sconforto.

Dopo aver rifiutato il falò di confronto richiesto dal compagno a pochi giorni dal via, la protagonista del reality darà un altro dolore alla sua dolce metà: in un filmato che è stato caricato su Witty Tv, si vede Filippo Bisciglia parlare faccia a faccia con Filomena. Il conduttore dirà al ragazzo: "Sto per proporti una cosa che non è mai successa prima. Allo scorso falò, avrei dovuto mostrarti un altro video ma, vedendoti molto provato, abbiamo deciso di evitare.

Oggi, però, penso che tu debba vederlo".

Nella seconda puntata del format Mediaset, inoltre, si dice che il pubblico assisterà al primo falò di confronto definitivo: sarebbe stata Nunzia a chiedere un incontro immediato con il fidanzato Arcangelo dopo averlo visto vicinissimo ad una single in esterna. Le anticipazioni che sono circolate in questo periodo, sostengono che i due dovrebbero lasciarsi definitivamente dopo 13 anni vissuti fianco a fianco.