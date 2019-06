La seconda puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena: Witty Tv, infatti, ha anticipato che lunedì prossimo il pubblico assisterà a qualcosa che non è mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality. Filippo Bisciglia, dunque, andrà a parlare con Andrea Filomena nel villaggio e gli consiglierà di visionare un filmato che era stato preparato per il suo primo falò. Nella circostanza il conduttore, vedendolo scosso dall'avvicinamento tra la fidanzata Jessica e il single Alessandro, aveva deciso di non mostrargli il terzo video che era destinato a lui.

Filippo a colloquio con Andrea nel villaggio

A pochi giorni dalla seconda attesissima puntata di Temptation Island gli autori del reality hanno regalato al pubblico una piccola anticipazione di quello che andrà in onda lunedì prossimo. In un filmato che è stato pubblicato su Witty Tv si vede Filippo Bisciglia parlare con Andrea Filomena nel villaggio. Il presentatore ha qualcosa di molto importante da comunicare al trentenne.

"Quello che sto per raccontarti, non è mai successo in sei anni di Temptation" - ha esordito il romano così come riportato da numerosi siti di Gossip.

Rivolgendosi direttamente al fidanzato di Jessica Battistello, il presentatore ha detto: "Con me al falò avevo un terzo video, però, siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere".

La produzione del format Mediaset, dunque, ha ritenuto opportuno non "infierire" sul ragazzo che al suo primo falò aveva già visto la sua compagna amoreggiare con il single Alessandro a pochi giorni dall'inizio delle riprese.

"Io penso che sia giusto che tu lo veda" - ha aggiunto Filippo con un tono che ha preoccupato non poco Andrea.

Il padovano, infatti, ha domandato al conduttore se le immagini in questione l'avrebbero fatto soffrire ancora e lui ha risposto: "Se è brutto? Mmm, lo vedrai".

Le segnalazioni su Jessica e Andrea

Nell'attesa di vedere la reazione di Filomena all'ennesimo video della sua fidanzata in compagnia di uno dei tentatori, si moltiplicano sul web le segnalazioni su questa coppia. Deianira Marzano, ad esempio, ha reso pubblici i messaggi che alcuni concittadini di Jessica e Andrea le hanno mandato.

Pare che i due ragazzi siano stati avvistati a cena insieme in una nota pizzeria di Montegrotto Terme qualche sera fa.

Quello che si dice sui social network, è che la Battistello e il compagno avrebbero lasciato Temptation Island mano nella mano nonostante le palesi mancanze di rispetto di lei. Pare che il giovane abbia perdonato i tanti momenti di debolezza che la sua dolce metà ha avuto nei 21 giorni di permanenza nel villaggio.

Un'altra cosa che si vocifera, è che Jessica e Andrea si sarebbero accordati prima della partenza su come comportarsi nel reality: i bene informati sostengono che i ragazzi ambiscano ad arricchirsi (lei lavorando come influencer e lui con il salone di parrucchieri che ha a Padova) grazie alla visibilità che offre il programma di Canale 5 al quale hanno partecipato.