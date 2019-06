È stata una puntata decisamente movimentata quella che è andata in onda ieri sera su Canale 5: il debutto di Temptation Island 7, infatti, è stato all'insegna degli accesi confronti. A poche ore dall'ingresso nei villaggi, Jessica Battistello si è avvicinata molto al single Alessandro; quando il suo fidanzato Andrea ha chiesto il falò definitivo, lei non si è presentata perché ha detto di volersi godere l'esperienza fino alla fine. Al termine della serata, poi, sono state mostrate alcune immagini di quello che accadrà lunedì prossimo: Nunzia, dopo aver visto il compagno Arcangelo quasi vicino al bacio con una tentatrice, chiederà il confronto immediato.

Pubblicità

Pubblicità

Jessica protagonista della puntata di debutto

Contrariamente a quello che si aspettavano in molti, non sono Jessica Battistello e Andrea Filomena i protagonisti di Temptation Island che hanno lasciato il programma a poche ore dal suo inizio. Nonostante la ragazza si sia pericolosamente avvicinata ad uno dei single, ieri sera non è andato in onda il suo falò di confronto finale con il fidanzato.

Il giovane parrucchiere ha provato a chiedere un incontro immediato con la sua dolce metà a pochi giorni dall'inizio delle riprese, ma lei non ha accettato e l'ha lasciato solo davanti al fuoco tra le lacrime.

Pubblicità

Il feeling che è nato tra Jessica e il tentatore Alessandro è stato l'argomento cardine della prima puntata del format: i due, infatti, si sono scambiati gesti affettuosi e parole importanti davanti alle telecamere, come per confermare che tra loro c'è stato un colpo di fulmine.

Andrea non ha potuto far altro che accettare la decisione della compagna di non vederlo, ed è tornato nel suo villaggio con l'umore sotto i piedi e ancora una piccola speranza che la sua storia d'amore possa superare questa difficile prova.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Nella seconda puntata Nunzia e Arcangelo faccia a faccia

Se Jessica si è rifiutata di incontrare Andrea al falò, c'è un'altra fidanzata che si è esposta per chiedere il confronto immediato con la sua dolce metà. Come hanno mostrato le anticipazioni video della seconda puntata di Temptation Island, sarà Nunzia a mettere alle strette Arcangelo dopo averlo visto in atteggiamenti troppo affettuosi con una single.

Il napoletano, in particolare, è stato ripreso di nascosto durante un'esterna con una tentatrice: a far scattare la sua ragazza è il bacio che sembra dare ad un'altra mentre non sapeva che le telecamere fossero accese.

Stando a quello che si è detto nei giorni scorsi sul web, Arcangelo dovrebbe accettare il faccia a faccia con Nunzia: potrebbero essere proprio questi due ragazzi, fidanzati da oltre 13 anni, a dirsi addio al falò di confronto davanti al conduttore Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda le altre coppie, Ilaria ha pianto quando ha visto il suo Massimo in confidenza con Federica Lepanto, Katia ha apprezzato la fisicità di molti single, Sabrina si è avvicinata tanto a Giulio Raselli, David e Cristina di Uomini e Donne si sono visti poco ieri sera.