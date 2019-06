Prosegue il successo della soap opera turca "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che riesce a incuriosire i telespettatori italiani alle prese con i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, proseguirà lo scontro legato all'affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir). Tale tematica rimarrà al centro dell'attenzione delle trame ma ci saranno degli ostacoli legati al fatto che Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) troveranno un altro modo per mettere i bastoni tra le ruote a Ferit facendolo dipingere come un donnaiolo.

I rivali dell'Aslan riusciranno a ottenere l'affidamento definitivo del bambino che non nasconderà un certo malessere. Bulut non sarà in grado di accettare questa notizia e mostrerà la ribellione di fronte alla scelta del giudice. Il bambino deciderà di fuggire dalla casa di Hakan e Demet dopo essere riuscito nell'intento di distrarre la tata Melis. I coniugi cominceranno a rendersi conto della gravità dei problemi e vorranno affidarsi all'aiuto della polizia nella speranza di ritrovare il ragazzino nel tempo più breve possibile.

Nuovi litigi tra Ferit e i rivali

Hakan vorrà riuscire a trovare una soluzione per sfruttare la questione a proprio vantaggio. Il marito di Demet si affiderà all'aiuto di Bekir e non tarderà ad arrivare questo piano messo in atto dall'uomo pronto per creare ulteriori ostacoli nella vita dell'Aslan. Ferit si renderà protagonista di un pesante scontro con Hakan dopo che l'uomo accuserà l'affarista di aver rapito Bulut servendosi dell'aiuto di Nazli (Ozge Gurel).

Demet e il consorte avviseranno le forze dell'ordine alle quali riferiranno della mala fede di Ferit e della cuoca che hanno commesso un simile gesto.

Nazli costretta a raccontare una menzogna alla polizia

La vicenda si complicherà nel momento in cui la sorella di Asuman dirà una bugia alla polizia in quanto non avrà la forza di parlare della notte d'amore trascorsa a casa di Ferit. I due protagonisti potranno servirsi dell'aiuto di una persona fidata come Deniz per mettere da parte i sospetti sul loro conto.

Nazli e il fidanzato organizzeranno delle ricerche private per capire dove possa essersi cacciato il piccolo Bulut al punto che Ferit farà le prime ipotesi. L'Aslan si renderà conto che il bambino può essersi recato nel luogo del quale è rimasto orfano e si tratta della casa condivisa con i genitori Demir e Zeynep. L'intuizione dell'imprenditore risulterà esatta e Nazli, recatasi con Ferit, troverà il bambino addormentato nel vecchio letto. Infine Hakan vorrà ingraziarsi la simpatia del nipote.