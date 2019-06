Le trame dello sceneggiato iberico “Una vita”, ideato dall’autrice Aurora Guerra, stanno diventando sempre più interessanti. Negli episodi in programmazione in Spagna dall’1 al 5 luglio 2019, un nuovo personaggio chiamato Ignacio, dopo aver acquistato la biblioteca che apparteneva a Liberto Seler, dimostrerà di essere particolarmente interessato alla sua vecchia amica Rosina Rubio. Il new entry proporrà alla madre di Leonor Hildago di lasciare Acacias 38 con lui.

La moglie di Alfredo si sente in colpa, Bellita e Josè smascherano la figlia

Gli spoiler dei capitoli, che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, annunciano che Ramon rivelerà ai suoi familiari che per risolvere i loro problemi finanziari, investirà del denaro in una compagnia di assicurazioni. Intanto Felipe dopo essersi avvicinato sempre di più alla sua domestica Marcia, incontrerà Genoveva al cimitero: quest’ultima sarà completamente sconvolta.

Liberto farà sapere a Susana e Felipe di aver accettato di andarsene dalla casa di Rosina, per non continuare a farla soffrire. In seguito Cinta dopo aver letto il taccuino di Emilio gli darà un bacio, e deciderà di non andare nel tour in Spagna con Rafael. Il padre di Antonito rassicurerà i vicini di Acacias 38 invitandoli ad investire nell’assicurazione di La Tizona. Liberto deciderà di vendere la sua biblioteca, e l’acquirente si rivelerà essere Ignacio, un vecchio amico di Rosina.

Nel frattempo Cinta quando si troverà da sola con Arantxa confesserà di amare ancora Emilio. Felipe inviterà la sua cameriera Marcia a presentarsi con lui ad un ricevimento presso l’ambasciata brasiliana. Intanto Genoveva si sentirà in colpa per i problemi che ha causato in tutto il quartiere. Ignacio dopo essere diventato il nuovo proprietario della biblioteca del Seler, ricorderà alla Rubio i momenti della loro giovinezza, fino a commuoversi tra le braccia della donna.

L’Alvarez Hermoso darà delle lezioni di protocollo a Marcia. Quest’ultima chiederà ad Agustina di farle un vestito per l’imminente evento a cui dovrà prendere parte con l’avvocato. Cinta dirà a Rafael di non far sapere a nessuno che lei è ancora innamorata di Emilio. Nonostante la discrezione della giovane artista, Bellita e Josè scopriranno il motivo per cui loro figlia ha messo fine alla relazione con Rafael.

Rosina rifiuta la proposta di Ignacio, Genoveva accetta di testimoniare a favore di Liberto

Genoveva oltre a dirsi disposta a modificare la sua dichiarazione per salvare Liberto, chiederà ad Alfredo di restituire a Lolita la latteria.

Felicia e Bellita si alleeranno per far separare i loro figli. Rosina dopo essere venuta a conoscenza della proposta commerciale di Ramon, scoprirà che suo marito Liberto è interessato ad investire. In seguito Ignacio inviterà la Rubio a rifarsi una nuova vita altrove con lui. Marcia su richiesta di Ursula si impossesserà di alcuni documenti importanti di Felipe, relativi al nuovo processo del Seler. Alfredo rivelerà a Lolita che sua moglie Genoveva è anche coinvolta con la sua truffa.

La nuora di Ramon si scaglierà subito contro la signora Bryce in mezzo alla strada. Cesareo si accorgerà che un ragazzo sospettoso che si aggira nel quartiere sta cercando di intrufolarsi nel ristorante. Il ladro dopo essere stato aggredito da Camino, farà perdere le sue tracce. Rosina si rifiuterà di abbandonare Acacias 38 con Ignacio. Liberto non la prenderà affatto bene, quando scoprirà che Genoveva gli ha teso una trappola per mettere fine al suo matrimonio. Cinta ed Emilio non riusciranno ad incontrarsi a causa di Bellita e Felicia, che celebreranno il loro trionfo. Genoveva dopo essere stata smascherata da Lolita, accetterà di testimoniare a favore di Liberto su richiesta di Felipe. Per concludere quest’ultimo deluderà Marcia, perché deciderà di presentarsi al ricevimento dell’ambasciata con la moglie di Alfredo.