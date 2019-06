Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che vedremo in onda a partire da lunedì 24 giugno in prime-time. Dopo il rinvio di questa settimana, finalmente è stata svelata la data ufficiale di messa in onda del programma che da anni, ormai, è diventato un vero e proprio punto fermo della programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset.

Le registrazioni sono già iniziate da diversi giorni e le prime anticipazioni rivelano che quella di quest'anno sarà un'edizione che partirà a dir poco con il botto, poiché fin da subito si assisterà alla separazione di una coppia di concorrenti.

Gli spoiler di Temptation Island: si parte subito con un falò

Com'è stato svelato dal sito web "DavideMaggio", per una delle coppie di concorrenti di questa nuova edizione di Temptation Island ci sarà subito un confronto finale. Ebbene sì, dopo pochissime ore dall'ingresso nel villaggio delle tentazioni, questi protagonisti (di cui al momento non sono stati svelati i nomi) dovranno fare i conti con le insidie che metteranno a dura prova il loro sentimento.

Un falò che arriverà in maniera a dir poco immediata e che non sarà legato all'incapacità dei due innamorati di stare lontani l'uno dall'altra, bensì ad altri motivi che li metteranno in crisi. Ad aggiungere ulteriori particolari su quello che succederà nel corso della prima puntata del reality show è stata anche Maria De Filippi - produttrice di Temptation Island - che, intervistata da Radio Deejay, senza fare nomi ha dichiarato che a prendere questa decisione è stata la fidanzata, la quale ha preso una sbandata per uno dei bei tentatori del villaggio.

Il falò d'addio già nella prima puntata di Temptation Island

Stando alle anticipazioni diffuse proprio dalla De Filippi, la ragazza avrebbe cominciato a raccontare dei dettagli intimi del rapporto con il suo fidanzato, al punto da farlo scoppiare in lacrime nel momento in cui ha avuto modo di vedere ciò che la partner aveva rivelato a pochi giorni dalla separazione. Il repentino falò finale avrebbe lasciato tutti i protagonisti del cast di Temptation Island a dir poco senza parole.

Insomma, anche quest'anno sembra che il reality show condotto da Filippo Bisciglia abbia tutte le carte in regola per ripetere il successo di ascolti delle passate stagioni, quando la trasmissione si è affermata come una delle migliori dell'estate di Mediaset. Infatti, con una media di oltre tre milioni e mezzo di telespettatori, l'anno scorso Temptation Island è stato il programma più seguito in assoluto, meritandosi un pronto ritorno in autunno con la prima edizione "Vip" che sarà riproposta anche nei prossimi mesi con una nuova conduttrice (dopo il ritorno di Simona Ventura in Rai).