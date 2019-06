Tra i reality show più attesi di questa calda stagione estiva vi è sicuramente Temptation Island, il fortunato reality show che mette alla prova i sentimenti delle coppie, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il reality show è stato ovviamente riconfermato nel palinsesto della rete ammiraglia dopo gli ottimi ascolti della passata stagione e dell'edizione Vip condotta in autunno da Simona Ventura. In questi giorni sono già cominciate le riprese della nuova edizione di Temptation Island ma la prima puntata non sarà trasmessa lunedì 17 giugno, così come si vociferava fino a pochi giorni fa.

Slitta il debutto di Temptation Island su Canale 5: la prima puntata rinviata

Le anticipazioni riguardanti la nuova edizione di Temptation Island, infatti, rivelavano che la puntata d'esordio di questa nuova attesissima edizione dovesse andare il 17 giugno, ereditando così la serata del lunedì lasciata 'orfana' di reality show dopo la finalissima del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso.

Tuttavia, però, possiamo svelarvi che il 17 giugno non ci sarà più la prima puntata di Temptation Island: il reality show è ufficialmente slittato, dato che lunedì prossimo in prime time su Canale 5 andrà in onda uno speciale dedicato a Vasco Rossi. Un'ottima notizia per tutti i fan della rockstar, meno positiva invece per tutti i telespettatori appassionati del reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Al momento, però, da parte di Mediaset non ci sono ancora comunicazioni e notizie ufficiali riguardanti la programmazione di Temptation Island e quindi non si esclude che la prima puntata possa essere slittata direttamente all'altro lunedì, il 24 giugno sempre in prime time su Canale 5.

Temptation Island non andrà in onda il 17 giugno

Tra le coppie di Temptation Island anche ex partecipanti di Uomini e donne

In attesa di scoprire quello che sarà il palinsesto ufficiale del fortunato reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino, vi diciamo che in questi giorni sono iniziate le riprese. A confermarlo le varie foto e le stories postate sui social dagli autori e dal gruppo di lavoro di questo fortunato reality show, capitanato da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi, inoltre, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island sono state svelate anche le sei coppie ufficiali che quest'anno si metteranno in gioco e che proveranno ad affrontare la temutissima sfida delle tentazioni. Tra questi vi sono anche David e Cristina, una coppia ben nota al pubblico di Uomini e donne trono over: dopo aver lasciato insieme la trasmissione, i due si metteranno in gioco per capire se quello che provano è vero amore.