Lunedì 1° luglio si rinnoverà l'appuntamento in prime time con Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l'ottimo esordio della passata settimana, ecco che le attenzioni degli spettatori sono tutte incentrate su questa seconda puntata che si preannuncia altamente scoppiettante. In particolar modo, vedremo che si tornerà a parlare della coppia composta da Andrea e Jessica, dopo che quest'ultima nel corso dei primi giorni di permanenza all'interno del villaggio ha perso letteralmente la testa per uno dei tentatori, al punto da mettere in crisi la sua storia d'amore.

La seconda puntata di Temptation Island: Andrea deluso dalla fidanzata Jessica

Andrea, dopo aver visto i video compromettenti di Jessica in compagnia del tentatore, ha deciso di chiedere il falò anticipato: peccato, però, che la sua fidanzata non si sia presentata all'incontro, preferendo così andare avanti per la sua strada e proseguendo la conoscenza con il single tentatore.

Ma il colpo di scena di questa vicenda arriverà durante la seconda puntata di Temptation Island in onda lunedì 1° luglio su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sul reality show, infatti, rivelano che Andrea verrà chiamato in solitaria da Filippo Bisciglia, il quale lo metterà al cospetto di un video a dir poco clamoroso.

Come testimoniato nel video-spoiler postato sulla pagina Instagram di Temptation Island, il conduttore gli mostrerà un nuovo filmato della sua fidanzata, dicendogli che è successa una cosa che in sei anni di questo reality non era mai accaduta prima.

Un filmato, quindi, che si preannuncia compromettente e che potrebbe mettere maggiormente a rischio la storia d'amore tra i due, che ormai sembra essere ad un passo dal capolinea.

Nicola e Sabrina in crisi, Katia fa arrabbiare Vittorio

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Nicola e Sabrina. Quest'ultima è sempre più vicina al tentatore Giulio Raselli e in questo nuovo appuntamento in onda lunedì sera, si vedrà che i due andranno in un'ala del villaggio dove non ci sono le telecamere.

Nicola rimarrà profondamente deluso dal comportamento della sua fidanzata: "Si è fumata il cervello, io esco da qua a testa alta", ribadirà il ragazzo.

E poi ancora gli spoiler di questo nuovo appuntamento con il reality show Mediaset, rivelano che si parlerà della coppia da Vittorio e Katia. In questo caso sarà lui ad arrabbiarsi dopo aver visto determinati atteggiamenti della sua fidanzata. "Due anni e mezzo buttati nel cesso", urlerà il ragazzo.