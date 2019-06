Le conseguenze della morte di Emma Barber saranno al centro delle prossime puntate italiane di Beautiful, appena andate in onda negli Usa. Brooke, Xander e Flo, infatti, crederanno che dietro la morte della ragazza ci sia la mano di Thomas Forrester. Tesi avvalorata da un'informazione rilasciata da Pam.

Beautiful: Emma scopre il segreto di Beth

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda a fine giugno negli Usa annunciano la morte di Emma per colpa di Thomas.

Il Forrester, infatti, si dimostrerà sempre più fuori controllo, pur di costruire una famiglia con Hope. Tutto avrà inizio quando la Barber scoprirà il grande segreto che riguarda Beth, la figlia che Hope e Liam credevano morta durante le ultime fasi del parto. In realtà la piccina sarà adottata inconsapevolmente da Steffy dopo essere stata venduta dal dottor Reese in cerca di soldi per pagare un vecchio debito di gioco contratto con dei pericolosi individui.

Anticipazioni Beautiful: Thomas si avvicina ad Hope

Hope, intanto, dimostrerà di non reagire alla morte della sua bambina, tanto da mettere fine alle sue nozze con lo Spencer il quale proverà inutilmente a farle cambiare idea. Di conseguenza, Thomas approfitterà di questo clima teso per avvicinarsi sempre di più alla Logan grazie a Douglas. Il figlio di Ridge, infatti, sfrutterà il momento difficile di suo figlio, che da poco ha detto addio alla sua mamma, per fare breccia nel cuore della figlia di Brooke.

La Barber vuole raccontare la verità alla Logan

Le trame di Beautiful, in onda negli Usa, svelano che Thomas sarà certo che qualora Hope scoprisse la verità dello scambio delle culle potrebbe correre tra le braccia di Liam. Un segreto che sarà scoperto anche da Xander, Flo, Zoe e Emma. All'inizio, il Forrester deciderà di raccontare a Steffy la verità su Phoebe per poi cambiare idea poco dopo. L'uomo, infatti, vedrà la sorella in un tenero momento insieme allo Spencer.

Emma, invece, cercherà di mettersi in contatto con la figlia di Brooke per raccontarle la verità su Beth. A tal proposito la Barber si metterà alla ricerca della Logan, se non incontrasse sui suoi passi il diabolico Thomas. Quest'ultimo, all'inizio, la lascerà andare per poi dare spago alla sua evidente pazzia. Brooke, nel frattempo, crederà che il figlio di Ridge sia diventato così pazzo di gelosia da temere che possa far del male a sua figlia.

I sospetti di Xander, Flo e Brooke

Intanto Thomas deciderà di chiudere per sempre la bocca ad Emma. L'uomo, infatti, speronerà la macchia della Barber, che precipiterà nel burrone perdendo la vita.

Poco dopo, il Forrester si sincererà dell'esito del suo piano, mentre la morte della stagista farà il giro della casa di moda. Xander e Flo, a questo punto, cominceranno a nutrire dei dubbi sulla colpevolezza del padre di Douglas nella morte della povera amica. Anche Brooke sarà dello stesso avviso dopo aver appreso da Pam un'importante informazione. La donna, infatti, racconterà di aver sentito, la stagista e il fratello di Steffy litigare furiosamente.

L'uomo verrà scoperto? Le prossime anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.