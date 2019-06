Manca meno di un mese al ritorno su Netflix de 'La casa di carta', la famosa serie spagnola che è ormai conosciuta in tutto il mondo grazie alla celebre piattaforma. Gli episodi inediti compongono la terza parte della serie che verrà interamente pubblicata il 19 luglio. Secondo le ultime notizie diffuse su internet, sembra che 'La casa di carta' non si fermerà qui. Il direttore dei contenuti originali di Netflix per la Spagna ha confermato, durante la presentazione dei nuovi episodi, il ritorno della banda del Professore per un quarto ciclo che potrebbe nuovamente essere ambientato in Spagna.

Non sono stati forniti dettagli nè sulla trama nè sui personaggi, il responsabile della piattaforma si è limitato a dare la conferma di un ritorno della serie dopo la pubblicazione della terza parte.

La casa di carta 3 dal 19 luglio su Netflix: la trama

La terza inedita parte de La casa di carta, al via su Netflix il 19 luglio, è attesa da milioni di fan che hanno seguito attentamente le vicende dei ladri, al momento, più famosi del piccolo schermo.

Nei 22 episodi già pubblicati da Netflix nel 2017 e nel 2018 i protagonisti sono riusciti a centrare l'obiettivo: stampare nella Zecca di Stato spagnola un miliardo di euro e riuscire a fuggire con lo smisurato bottino. Dopo aver diviso il denaro i componenti della banda si sono separati. I nuovi otto episodi riprendono da questo punto. Il Professore, che si trova in Thailandia con Raquèl, viene avvertito da Tokyo che Rio è stato rapito da alcuni uomini armati.

Da questo momento la mente del gruppo, richiama all'ordine i suoi e la banda si riunisce per liberare Rio e proteggere il segreto di tutti. Per fare ciò, cercheranno di mettere a segno un nuovo colpo, stavolta più straordinario del primo. Stando alle anticipazioni, l'obiettivo della banda, stavolta, dovrebbe essere la Banca centrale spagnola. Riusciranno nel loro intento?

Il cast de La casa di carta

La casa di carta é una serie spagnola di grande successo creata da Álex Pina e diretta da Jesús Colmenar.

Fanno parte del cast: Àlvaro Morte, Pedro Alonso, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herràn, Úrsula Corberó, Esther Acebo, Agustìne Ramos dos Hermanas, Itziar Ituño, Darko Peric, Mario de la Rosa, José Manuel Poga e Fernando Cayo a cui si aggiungono Rodrigo de la Serna, Luka Peros e Hovik Keuchkerian. Gli ultimi tre, insieme a Itziar Ituño ed Esther Acebo, saranno i cinque nuovi componenti della banda: Palermo, Marsiglia, Bogotà, Lisbona e Stoccolma.

È stato confermato in questi giorni che gli otto episodi della terza parte non metteranno la parola fine alle vicende della banda. Netflix, infatti, ha intenzione di produrre un quarto ciclo di episodi.