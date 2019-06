Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati gli indiscussi protagonisti della prima puntata di Temptation Island trasmessa lunedì 24 giugno. Dopo poche ore dall'inizio delle riprese, la fidanzata ha perso la testa per il single Alessandro, cominciando a raccontargli dei dettagli intimi della sua vita e del suo rapporto con Andrea. Quest'ultimo è rimasto sconvolto quando ha ascoltato tali dichiarazioni e ha visto il comportamento della compagna, con la quale fa coppia fissa da due anni e nove mesi.

Pubblicità

Pubblicità

E dopo breve riflessione ha chiesto l'immediato falò di confronto, anche nella speranza di poter chiarire con lei la situazione. Jessica, però, però non si è presentata, lasciando in lacrime Andrea. Ma come si evolverà la loro relazione? Stando ad insistenti rumors che circolano sul web e da alcune segnalazioni di compaesani della coppia, a sorpresa questa storia d'amore non sarebbe giunta alla rottura.

Temptation Island: Jessica e Andrea visti insieme

Chiamata al falò di confronto da Andrea a Temptation Island, Jessica ha rifiutato l'invito e non si è presentata.

Pubblicità

Ha quindi chiarito di avere bisogno di altro tempo prima di dire addio al programma, per capire se l'interesse per il single Alessandro potrà crescere o se alla fine sarà l'amore per il compagno ad avere la meglio. Nelle ultime ore, una serie di segnalazioni sembrerebbero ricondurre proprio nella direzione del chiarimento con l'uomo che Jessica avrebbe dovuto sposare lo scorso 9 giugno. A riportare la notizia è stata una Instagram Story di Very Inutil People con le seguenti parole: "Jessica è stata avvistata in una pizzeria di Montegrotto Terme insieme ad Andrea dopo le registrazioni del programma".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Non si è trattato però dell'unica segnalazione relativa alla coppia più chiacchierata del momento, avvistata da diversi concittadini ad Abano Terme e dintorni.

Il gossip di Deianira Marzano su Jessica e Andrea

Anche Deianira Marzano, influencer appassionata di gossip, è intervenuta sulla questione di Jessica e Andrea su Instagram, segnalando che, con tutta probabilità, la rottura tra loro non ci sarà. Le dinamiche che porteranno al loro chiarimento potranno, però, essere scoperte solo nel corso delle prossime puntate del docu-reality estivo.

Di certo, la coppia sarà ancora presente nel villaggio nel secondo appuntamento in programma il 1° luglio, cisto il rifiuto di lei al falò di confronto. Potrebbe quindi rendersi conto di essere ancora innamorata dell'uomo che avrebbe dovuto sposare a inizio giugno, salvo poi rifiutare la cerimonia proprio per partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. E tra una segnalazione e l'altra, anche i sospetti cominciano a rimbalzare sui social network, soprattutto da parte di chi pensa che la coppia stia seguendo un copione ideato fin dall'inizio per restare al centro dell'interesse del pubblico da casa.