A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island cominciano a delinearsi le dinamiche tra le varie coppie che, mai come quest’anno, stanno lasciando a bocca aperta il pubblico da casa. Una delle protagoniste del secondo appuntamento in onda lunedì 1 luglio sarà Sabrina Martinengo, così come mostrato da una breve clip pubblicata sul profilo ufficiale del reality e che mostra la 42enne appartarsi con il tentatore Giulio Raselli. La donna, come si ricorda, ha deciso di partecipare al programma ideato e prodotto da Maria De Filippi, per capire se Nicola, più giovane di lei di ben 12 anni, sia l’uomo con cui costruirsi un futuro e, da quanto pubblicato, pare proprio che la donna abbia già qualche ripensamento. Il tutto ha scatenato la reazione del fidanzato Nicola, il quale, dopo la visione dell'rvm, è letteralmente sbottato scagliandosi contro la fidanzata.

Anticipazioni Temptation Island 2019: Sabrina e Nicola in crisi a causa di Giulio

Già dalla prima puntata andata in onda lunedì scorso, si è intuito come in questa settima edizione di Temptation Island le dinamiche delle coppie in gioco sorprenderanno non poco i telespettatori da casa. Tra i protagonisti che si vedranno nella prossima puntata di lunedì 1 luglio ci sono anche Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. La donna come si sa, ha deciso di partecipare al reality per togliersi i dubbi sulla relazione con Nicola, data anche la differenza di età tra i due, lei 42 anni e lui 30.

Sin dalle prime battute si è visto Sabrina legare particolarmente con Giulio Raselli, il single già conosciuto dal grande pubblico in quanto ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne. Tra i due vi è stata sin da subito una forte complicità, tanto che, stando alle anticipazioni pubblicate su Instagram, pare che Sabrina si sia appartata in stanza con il tentatore, scatenando la reazione del fidanzato Nicola.

Spoiler 2 ^ puntata Temptation Island, Nicola infuriato con Sabrina: 'Si è bevuta il cervello'

Stando all’anticipazione sulla seconda puntata di lunedì prossimo, pare che tra Sabrina e Nicola le cose non stiano volgendo al meglio, tanto che il giovane, dopo aver visto l'atteggiamento della fidanzata con Giulio, si è scatenato esclamando senza mezzi termini: "Si è fumata il cervello".

Aria di crisi quindi anche per questa coppia, così come per quella di Jessica e Andrea e Arcangelo e Nunzia, quest’ultima costretta a richiedere un falò di confronto immediato al fidanzato ed il cui esito sarà trasmesso proprio nella seconda puntata di lunedì 1 luglio. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena ed ora non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Temptation Island per scoprire cosa è realmente successo tra Sabrina e il single Giulio all'interno del villaggio sardo.