Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato molto spazio ai personaggi di Alex e Vittorio. Purtroppo non ci saranno buone notizie per gli amanti di questa giovane coppia, dato che Anita deciderà di intromettersi prepotentemente in questo rapporto, provocando una crisi come naturale conseguenza dei suoi gesti. Nell'ultimo episodio andato in onda venerdì 21 giugno su Rai 3, Anita (a suo dire) era venuta a salvare Vittorio da una serata noiosissima; ebbene, ci saranno degli sviluppi in tale vicenda, dal momento che la ragazza non accetterà un rifiuto tanto facilmente.

Nel frattempo, Guido e Mariella potranno finalmente gettarsi il passato alle loro spalle e dedicarsi a pensieri più frivoli come le loro prossime vacanze.

Anita bacia Vittorio

Nonostante Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) inizialmente sia armato di buone intenzioni, si troverà a capitolare dinanzi alle pressanti provocazioni di Anita (Ludovica Bizzaglia) che, dopo averlo messo in crisi, lo bacerà confondendogli ancor più le idee. Il giovane Del Bue dovrà decidere se restare fedele ad Alex (Maria Maurigi) ma accettare la sua presenza "asfissiante" o ricadere in un rapporto più libero e frizzante con Anita, pur consapevole di quanto questo potrebbe farlo soffrire.

Crisi tra Vittorio e Alex

La sensazione è che Anita, più che per un vero interesse, decida di ripiombare nella vita di Vittorio per una sorta di capriccio. Nel frattempo Alex, almeno inizialmente, non si renderà conto di cosa stia accadendo perché dovrà badare alla sorellina. La costante presenza di Mia (Ludovica Nasti) infatti creerà seri problemi alla coppia formata da Vittorio e Alex, aumentando la tensione tra i due e permettendo così ad Anita di poter avere maggiore libertà di avvicinarsi al ragazzo.

Successivamente, sarà proprio Anita che darà una spallata decisiva all'equilibrio già precario della giovane coppia, facendo una rivelazione inaspettata che metterà in crisi i due ragazzi. Non ci è dato sapere di cosa si tratti, ma avrà un impatto devastante su Alex e Vittorio.

Guido e Mariella pronti a partire

Sull'altro versante invece si potrà assistere alla ritrovata serenità di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), i due dopo aver fatto chiarezza tra di loro e con chi li circondava potranno finalmente godersi una meritata vacanza.

Mentre l'allegra famigliola potrà partire, lasciandosi alle spalle tutti i problemi del passato, Cerruti (Cosimo Alberti) rimarrà da solo a Napoli. Cerry però non avrà il tempo di intristirsi poiché. a sollevargli il morale, giungerà un inaspettato e graditissimo invito a cena.