Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Negli episodi trasmessi da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Nazli scoprirà che Asuman è complice di Demet, mentre Engin indagherà su Fatos. Infine Hakan darà l'ordine di uccidere Ferit.

Bitter Sweet: Ferit indaga su Hakan e Demet

Le anticipazioni di Bitter Sweet degli episodi in onda dal 24 al 28 giugno su Canale 5, dicono che il giudice proverà simpatia per Hakan e Demet nella causa di affidamento del piccolo Bulut, rimasto orfano di entrambi i genitori periti in un drammatico incidente automobilistico.

Pubblicità

Pubblicità

Ferit, però, non abbasserà la guardia, tanto da reclutare alcuni degli avvocati migliori di Istanbul. I legali, infatti, avranno il compito di scoprire i reali interessi degli zii del bambino, che a quanto sembra vogliono solo accaparrarsi la società.

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman è una complice di Demet

Intanto Nazli scoprirà che dietro i suoi problemi non c'è altro che la mano di sua sorella Asuman, tanto da andare su tutte le furie. Per questo motivo, la Perin avrà intenzione di raccontare tutta la verità allo zio di Bulut sebbene abbia paura di perdere la sua stima.

Pubblicità

Bulut, invece, avrà un piccolo inconveniente, tanto da essere portato dalla zia in ospedale. Poco dopo giungeranno anche Nazli e Ferit, evidentemente preoccupati per la sorte del piccolino. Qui Asan e Demet avranno un bruttissimo confronto dove si scoprirà che il bambino si è fatto male a causa della disattenzione della parente. Infine Fatos sarà indecisa se dire tutta la verità ad Engin.

Nazli ha un malore a casa di Asan, Engin smaschera Fatos

Le trame di Bitter Sweet, segnalano che Ferit comincerà ad indagare grazie ad un computer sulle foto scattate ai suoi documenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per questo motivo Nazli temerà la reazione di Asan, qualora scoprisse lo zampino della sorella in questa faccenda. La Perin, a questo punto, perderà i sensi per lo spavento. Poco dopo, la donna scoprirà che una delle tracce scoperte, riguarda il modello del cellulare. Intanto Asuman si metterà d'accordo con Demet su come comportarsi.

Bulut si trasferirà dagli zii, dove accuserà la nostalgia sia dello zio che di Nazli. Ferit, però, si rifiuterà di entrare in quella casa a causa dei litigi con Demet e suo marito.

Tuttavia l'occasione si presenterà quando Bulut compierà gli anni, tanto da ritrovarsi tutti insieme. Engin, invece, scoprirà la verità su Fatos, la quale è una arrampicatrice sociale, mentre la Perin dovrà vedersela con i problemi famigliari causati dalla sorella che ha rischiato perfino di finire in cella.

Il compleanno di Bulut

Ferit deciderà di non invitare Nazli al compleanno di Bulut, sebbene tutto questo sia l'artefice di un grosso colpo di scena.

Pubblicità

Intanto Hakan disapproverà l'incontro tra sua moglie e Asan, tanto da andare fuori di testa. Di conseguenza ordinerà a Bekir di riservare lo stesso trattamento che ha usato con i genitori di Bulut. Dall'altro canto, Ferit si offrirà di riportare a casa Deniz e Nazli. Durante il tragitto, la cuoca scoprirà che Alya si è ubriacata, tanto da raggiungerla e passare una piacevole serata tutti insieme. Successivamente Asan mostrerà a Deniz la macchina, ormai ridotta ad un ammasso di rottami, custodita nel garage della società.

Pubblicità

A tal proposito, Hakan avrà paura che la verità sulla morte dei loro congiunti venga a galla dopo il ritrovamento dell'auto. Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni di Bitter Sweet lo sveleranno.