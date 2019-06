Manca pochissimo all'inizio di Temptation Island, la trasmissione ideata da Raffaella Mannoia e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. Debutterà lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del reality condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Il meccanismo del programma è sempre lo stesso: sei coppie, che vogliono mettere alla prova il loro rapporto, vivono separati per tre settimane in due villaggi diversi con tentatori e tentatrici.

La prima puntata, già registrata qualche settimana fa, ha segnato un record: una coppia è già scoppiata dopo poche ore. Maria De Filippi ha spoilerato a Radio Deejay questo 'addio' avvenuto dopo appena quattro ore di registrazioni. La produzione si guarda bene dal far trapelare i nomi dei misteriosi fidanzati che abbandonano il programma già nella prima puntata, perciò il popolo del web si è subito messo ad 'indagare' su quale coppia, tra le sei partecipanti, possa aver già abbandonato il gioco nella prima puntata. Le coppie di cui numerosi fan di Temptation Island hanno ipotizzato la rottura sono Arcangelo & Nunzia e Jessica & Andrea.

Il cast di Temptation Island 2019: le sei coppie protagoniste

Come ogni anno, a Temptation Island 2019 si metteranno in gioco sei coppie che hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro rapporto in mezzo a tentatori e tentatrici. L'unica coppia già nota al pubblico di 'Uomini e Donne' è quella composta da Cristina e David. I due vogliono mettersi alla prova perché lei dubita dei sentimenti del fidanzato, mentre lui vorrebbe formare con lei una famiglia.

Poi ci sono Nunzia e Arcangelo, che vivono da tredici anni una storia fatta di alti e bassi e Katia e Vittorio, il cui rapporto non è equilibrato poiché il ragazzo sembra più coinvolto rispetto alla compagna. Un'altra coppia concorrente è formata da Jessica e Andrea, le cui nozze sono state annullate per i dubbi della ragazza. Le ultime due coppie del reality sono Massimo e Ilaria, dove solo lei sogna una famiglia con lui, e Nicola e Sabrina, il cui problema sembra essere la troppa differenza d'età.

Una coppia scoppia già nella prima puntata: ipotesi del pubblico

Dalle anticipazioni in rete è certo che la prima puntata di Temptation Island mostrerà al pubblico la prima rottura. Dopo appena quattro ore dall'inizio delle registrazioni il fidanzato è stato convocato nel pinnettu e ha visto l'avvicinamento della sua compagna verso un tentatore. Maria De Filippi ha raccontato ai microfoni di Radio Deejay che il fidanzato è stato convocato due volte: nella prima ha sentito che la ragazza faceva delle rivelazioni molto intime su loro due e nella seconda ha visto un comportamento che non si aspettava.

Perciò, primo falò di confronto e prima rottura. Alcuni utenti sul web pensano si tratti di Nunzia e Arcangelo, soprattutto per una frase pronunciata da lui: "Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che debba essere l'unica". Altri ipotizzano che la coppia 'scoppiata' sia quella formata da Jessica e Andrea, il cui matrimonio è stato annullato per i dubbi di lei. Chi saranno i primi a dirsi addio? Per scoprirlo non resta che aspettare la puntata del 24 giugno.