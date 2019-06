Oggi, mercoledì 26 giugno, è andato in onda Io e te, programma condotto da Pier Luigi Diaco su Rai 1. L'ospite della puntata è stato l'ex senatore, Antonio Razzi che ha raccontato la sua carriera nella politica con Forza Italia e la sua avventura a Ballando con le Stelle fino alla sua vita privata. L'ex parlamentare ha svelato di aver avuto un passato molto difficile, in quanto ha lavorato come operaio in Svizzera e ha intrapreso varie professioni, tra cui il pompiere. Poi, è arrivata la donna della sua vita, Maria Jesus Fernandez, che è stata l'unica che ha riportato Antonio "sulla retta via".

Io e te, Razzi si racconta: 'Ho avuto diverse donne'

Prima di sposare sua moglie Maria Jesus Fernandez, Antonio Razzi ha raccontato di aver avuto diverse donne nella sua vita, sopratutto in fase giovanile. "Ero un latin lover, tutte quante volevano uscire con me" ha dichiarato l'ex parlamentare al conduttore Pier Luigi Diaco. Inoltre, Razzi ha confessato di essere riuscito a trovare la donna giusta per suo figlio Gionata. "Eravamo in spiaggia e ad un certo punto mio figlio mi fa notare un gruppo di tre bellissime ragazze, delle quali una l'aveva particolarmente colpito.

Lei era una ragazza molto carina con gli occhiali neri" ha raccontato l'ex senatore. "Così a quel punto, decisi di recarmi dalle ragazze e dissi loro che mio figlio era interessato alla loro amica e così le ho dato il suo numero di telefono" . Da quel momento, secondo il racconto di Razzi, i due giovani non si sono mai più separati.

Razzi si commuove parlando della madre scomparsa

Successivamente, sono arrivati ricordi che hanno fatto commuovere in diretta Antonio Razzi: quelli legati a sua madre, con la quale aveva un legame fortissimo.

"Mia mamma è scomparsa un paio di mesi prima che venissi eletto parlamentare" ha confidato Razzi riuscendo a trattenere a stento le lacrime. L'ex senatore ha poi raccontato che quando è diventato padre di Gionata, ha preso come modello proprio la madre in quanto l'ha sempre vista come una figura presente dal momento che il papà, dovendo mantenere quattro figli, si era trasferito in Germania per lavorare.

Antonio Razzi a Io e te: 'La politica non mi interessava più'

Dopo aver messo da parte il mondo della politica, Antonio Razzi ha deciso di approdare a Ballando con le Stelle 2019.

All'interno del dancing show, condotto da Milly Carlucci, Razzi ha fatto molto divertire il pubblico. "Sono andato a Ballando con le stelle perché la politica non faceva più parte dei miei interessi" ha confessato l'ex parlamentare a Io e te. "Mi prometti che non ti candiderai più in politica e che rimarrai nel mondo dello spettacolo?" ha chiesto Pier Luigi Diaco a Razzi. Quest'ultimo, però ha dichiarato di voler rimanere nel settore dello spettacolo solo nel caso trovasse un'altra occasione interessante e che per il momento non ha intenzione di chiudere definitivamente la porta alla politica.