Jessica e Andrea sono stati, sicuramente, la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island. I due ragazzi, infatti, hanno destato scalpore sin dal primo momento poiché sono reduci da un matrimonio annullato. Dopo aver preparato tutto, lei ha deciso di fare un inaspettato passo indietro non essendo più convinta dei sentimenti nutriti per il suo fidanzato. In seguito a tale decisione, i due hanno deciso di prendere parte al Reality Show per vedere se c'è ancora qualcosa da salvare nella loro relazione.

Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando delle notizie relative ad alcune dichiarazioni fatte da Jessica prima di annullare le nozze. La ragazza, infatti, pubblicò su Instagram lo scatto dell'anello con al di sotto una bellissima dichiarazione d'amore. In tale circostanza, Jessica dipingeva Andrea come l'uomo dei suoi sogni e della sua vita.

Il percorso di Jessica e Andrea a Temptation Island crea scalpore

Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, Jessica e Andrea sono stati presi di mira sul web.

Soprattutto la ragazza è stata ricoperta di insulti a causa dei suoi comportamenti con il tentatore Alessandro. Trascorsi solo pochissimi giorni nel villaggio, infatti, la ragazza ha svelato al tentatore e agli altri compagni d'avventura, dei dettagli molto intimi e privati riguardanti il suo fidanzato. Il suo comportamento ha fatto stare parecchio male Andrea che, addirittura, ha richiesto il falò di confronto. La sua compagna, però, ha rifiutato di incontrarlo, palesando la volontò di continuare la sua esperienza all'interno del reality show.

In seguito a tutto questo, sul wenb hanno incominciato a diffondersi una serie di articoli relativi a ciò che diceva Jessica prima di annullare le nozze.

Le dichiarazioni di Jessica poco prima di annullare le nozze con Andrea

Nel post sopra menzionato, infatti, la ragazza dipingeva Andrea come l'uomo della sua vita. Grazie a lui, infatti, era riuscita a scoprire finalmente cosa fosse l'amore. Lei è sempre stata una ragazza abbastanza egoista, per questo motivo non credeva di potersi legare così tanto al suo uomo.

A quanto pare, infatti, lui è stato in grado di conquistare, il suo cuore e la sua anima. In virtà di tutte queste splendide parole, Jessica ha concluso il suo intervento dicendo: "Per tutti questi motivi, voglio che tu sia mio marito per tutta la vita. Ti amo immensamente".

Insomma, parole decisamente forti e colme d'amore quelle di Jessica. Alla luce di tutto quello che è accaduto in seguito, e che sta accadendo adesso a Temptation Island, quelle parole risuonano alquanto prive di significato.