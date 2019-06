Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico che in queste settimane ha seguito con grande interesse e partecipazione le dinamiche dei vari concorrenti famosi che si sono messi in gioco in questa scoppiettante edizione. Un duello finale che ha visto scontrarsi Lasse Matberg ed Ettore Bassi, entrambi molto amati dal pubblico da casa.

Lasse Matberg vince la finalissima di Ballando con le stelle 2019, battendo il favorito Ettore Bassi

A decretare il nome del vincitore assoluto di questa edizione di Ballando con le stelle 2019 tra Lasse Mateberg ed Ettore Bassi è stato il pubblico 'sovrano' che attraverso il televoto ha stabilito il nome della persona che ha alzato al cielo la coppa del programma condotto da Milly Carlucci.

Ad avere la meglio, contro tutte le aspettative, è stato Lasse Matberg, il giovane concorrente svedese che con la sua simpatia e soprattutto con la sua bravura è riuscito a far breccia nel cuore degli spettatori di Ballando con le stelle.

Secondo posto, invece, per il super favorito Ettore Bassi, le cui performance in queste settimane sono state molto apprezzate dalla giuria capitanata da Carolin Smith, che ha più volte sottolineato i progressi fatti dall'attore durante questo percorso terminato con la finalissima di ieri sera.

Ballando con le stelle vincitore

Grande successo per Ballando con le stelle: giuria confermata per il prossimo anno

Una finalissima che è stata caratterizzata anche dall'ennesimo scontro tra Nunzia De Girolamo e Fabio Canino. Questa volta, però, tra i due sono volate parole grosse e a un certo punto il giudice di Ballando con le stelle ha inveito contro la concorrente, dicendo: "Vergognati, ti querelo".

Polemiche a parte, si conclude un'edizione di successo di Ballando con le stelle, che quest'anno ha ottenuto degli ottimi risultati d'ascolto in prime time.

La trasmissione presentata da Milly Carlucci è stata vista da una media di oltre 4.2 milioni di spettatori medi a settimana, pari ad uno share che ha superato la soglia del 22% con picchi di oltre il 25%. Lo show di Rai 1 ha tenuto testa e in diverse occasioni anche battuto il talent show Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Complice il grande successo, la Carlucci ha già dato appuntamento al 2020 per la nuova edizione del suo show, confermando in toto i cinque giurati.