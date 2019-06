Pamela Prati avrebbe dovuto essere ospite nella puntata di Live - Non è la D'Urso del 12 giugno 2019. Peccato che la ex showgirl non si sia presentata. Barbara D'Urso in diretta Tv ha messo le cose in chiaro, raccontando la verità sulla mancata presenza della Prati nel suo programma. Sui social, poco dopo le dichiarazioni della conduttrice, è scoppiato il caos.

Pamela Prati non si presenta a Live - Non è la D'Urso

La verità su quanto accaduto si è saputa solo nel corso della diretta, quando una delusa Barbara D'Urso ha deciso di raccontare per filo e per segno come si sono svolti i fatti. Inizialmente, la Prati aveva accettato di essere presente in puntata per rispondere alle accuse mosse dalle sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Prati si era anche incontrata con la conduttrice qualche giorno prima per una lunga chiacchierata.

Barbara D'Urso ha proseguito l'assurdo racconto, dicendo che la produzione aveva anche pagato l'hotel alla Prati.

Barbara D'Urso smaschera Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso

Ha precisato inoltre che l'ex star del Bagaglino non avrebbe percepito alcun compenso, dal momento che lei stessa aveva dichiarato di non aver alcuna intenzione di lucrare sulla spinosa faccenda.

Barbara D'Urso: 'Siamo stati noi a non volere più Pamela Prati in studio'

Qualche ora fa, il portale Fanpage aveva lanciato un'indiscrezione sulla mancata ospitata della Prati, specificando di non saperne i reali motivi. Una delle ipotesi più accreditate era quella di una eccessiva stanchezza fisica ed emotiva della Prati, tanto da spingerla a prenotare il primo volo e tornare a Roma.

Niente di più lontano dalla realtà.

La D'Urso, nel corso della diretta del programma, ha detto di aver successivamente ricevuto dei messaggi alquanto strani. In essi, le si chiedeva di stare palesemente dalla parte della Prati e di abbracciarla a fine intervista. Inoltre, sarebbe stato chiesto un compenso altissimo, di decine di migliaia di euro: 'E' stata chiesta una cifra esorbitante, decine di migliaia di euro' ha detto la conduttrice. Insomma, nulla di quanto pattuito giorni fa con la diretta interessata.

A quel punto, Barbara D'Urso ha declinato l'invito, dicendo alla Prati o chi per essa di non accettare alcuna richiesta. Un colpo di scena che farà parlare molto nelle prossime ore, dal momento che Pamela Prati ha sempre sostenuto di voler andare in Tv per denunciare il presunto inganno ai suoi danni ordito dalla Michelazzo e dalla Perricciolo. Sempre nella diretta di questa sera 12 giugno di Live-Non è la D'Urso, Eliana Michelazzo ha avuto invece modo di parlare con il 'vero' Coppi, alias mister Svizzera.

Dopo il confronto, la ex manager ha preferito rimanere dietro le telecamere.