Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che appassiona sempre più seguaci sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate italiane Arturo riceverà una brutta notizia. L'uomo, infatti, scoprirà di avere un serio problema agli occhi che metterà a repentaglio la sua storia d'amore con Silvia.

Una Vita: Arturo ha dei malori

Le nuove anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano sulla salute di Arturo (Manuel Regueiro).

Il colonnello Valverde, infatti, sarà colpito da improvvisi svenimenti dopo essersi fidanzato ufficialmente con Silvia (Elia Galera). Come saprete il padre di Elvira (Laura Rozalen) organizzerà una società per aiutare i soldati non rimpatriati. Infatti stringerà un'amicizia con Esteban Marquez che aveva chiesto l'aiuto della spia per salvare un commilitone rimasto prigioniero nelle Filippine dopo la guerra con la Spagna. Ben presto l'uomo inizierà a provare dei sentimenti per la Reyes.

Una Vita, trame: Arturo scopre che perderà la vista da un momento all'altro

Durante uno dei tanti incontri Arturo si accorgerà di avere qualche problema alla vista per poi perdere improvvisamente i sensi dopo essere stato colto da vertigini. La fidanzata, a questo punto, gli consiglierà di sottoporsi ad una visita medica ma quest'ultimo rifiuterà di incontrare uno specialista.

Augustina si accorge che il colonnello Valverde sta male

Stando alle trame di Una Vita, in programma durante la stagione estiva di Canale 5, si evince che il colonnello Valverde si accorgerà di non poter leggere e deciderà di acquistare una lente di ingrandimento.

Inoltre l'uomo sottovaluterà i sintomi tanto da credere che si tratti solo di una semplice influenza. L'unica ad accorgersi delle sue reali condizioni di salute sarà Augustina alla quale ordinerà di tenere la bocca chiusa. Purtroppo la vista di Arturo comincerà a dare sempre più problemi con il colonnello che deciderà di prendere un appuntamento con un oculista in gran segreto.

Il padre di Elvira scopre che diventerà cieco

Il medico dopo un'attenta visita gli diagnosticherà una cataratta che lo porterà alla cecità in breve tempo.

Una notizia che scioccherà il fidanzato di Silvia tanto da obbligare il luminare a non raccontare a nessuno le sue reali condizioni di salute. Nel frattempo lo stato di salute di Arturo si ripercuoterà sulla relazione con Silvia con la coppia che litigherà sempre più spesso. Esteban (Jesus Rubio), invece, capirà che la storia d'amore tra il colonnello Valverde e la Reyes è entrata in crisi tanto da sperare di poterla riconquistare. Ci riuscirà? Le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate ad Acacias 38 lo sveleranno.